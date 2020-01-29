Elazığ'a yeni okulların inşası için bakanlar devrede

Elazığ'da 6.8'lik deprem sonrasında bazı okullarda hasar meydana gelmesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iş adamlarıyla görüşerek hızlı bir şekilde yeni okulların yapılması için çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında birçok ev olduğu gibi kentte bazı okullarında hasar gördüğü öğrenildi. Hasar gören okulların tespit çalışmasının sürdüğü, pazartesi günü okulların normal şekilde açılmasının planlandığı, hasarlı okullardaki öğrencilerin ise diğer okullara kaydırılmasının planlandığı belirtildi.

Öte yandan hasarlı okulların yerine yenilerinin yapılması için depremden sonra hemen kente gelen ve ayrılmayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca devreye girdi. Kriz merkezinde gelişmeleri sürekli takip eden bakanlar, iş adamlarıyla da yeni okulların yapılması için görüşmeler gerçekleştirdi.

İlk aşamada 3 hasarlı okul için Nüket Küçükel Ezberci, İbrahim Taşel ve Celal Koloğlu ile görüşen bakanlar, 3 adet 24'er derslikli okul yapma sözünü aldı.

ELAZIĞ 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:47

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.