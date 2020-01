Sağlık Bakanı Koca: "Şu anda hastanelerde tedavi gören 7'si yoğun bakım 64 yaralı mevcut" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Elazığ ve Malatya'da) Şu an itibariyle 9 sahra hastanesi ünitesini açmış olduk" "Olası bir salgının, enfeksiyon artışının önüne geçmek içinde planlama ve hazırlıklarımızı tamamladık"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastaneye başvuran bin 607 kişiden bin 543'ü taburcu oldu, şu anda hastanelerde tedavi gören 7'si yoğun bakım olmak üzere 64 yaralı mevcut" dedi.

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da tamamlanan aramakurtarma çalışmalarının ardından hayatı normale döndürme çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık alanında bölgedeki son gelişmeleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı basın toplantısında aktardı.

Sağlık anlamında AKUT müdahale dönemini geride bırakıp bundan sonra afet planlamasının ikinci evresine odaklanmaya çalıştıklarını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk dönemde UMKE ve 112 ekiplerimiz yaralıların kurtarılmasına, hastanelerde yaralılara gerekli müdahalelerin yapılmasına daha çok odaklanmıştı. İkinci evre dediğimiz afet planlamasında daha çok halk sağlığını koruma, hastanelerimizde kalan yaralıların tedavilerinin tamamlanması, psikososyal destek başta olmak üzere sağlık hizmetlerinin yüksek ulaşılabilirlikle sunulmasını planlamak oldu" dedi.

Hastanelere başvuran bin 607 hastanın bin 543'ünün taburcu edildiğini ve çalışmaların sürdüğünü söyleyen Bakan Koca, "Yaralılarımız konusunda son bilgiyi vermem gerekirse, toplam başvuru yapan kişi sayısı bin 607 kişi olmuştu. Bu başvuru sayısından taburcu ettiğimiz hasta sayısı bin 543 oldu ve bu dönemde şu an hastanelerimizde yatarak tedavi edilen 7'si yoğun bakım olmak üzere 64 yaralımızı servislerimizde takip ediyoruz. Hepimizin bildiği Yüsra bebeğimiz ve annesinin halen yoğun bakım şartlarında tedavisi devam ediyor. Genel durumlarının iyi olduğunu, birkaç gün içerisinde servise, takibe alınacağını söyleyebiliriz. Ayrıca Azize yaralımız dün itibariyle yoğun bakımdan servise alındı. Kendilerini ziyaret ettim, genel durumu son derece iyi, ciddi bir sorunu yok" diye konuştu.



"(Elazığ ve Malatya'da) Şu an itibariyle 9 sahra hastanesi ünitesini açmış olduk"

Toplu yerleşim bölgelerinde ve çadırların yoğun olduğu çadır kent bölgelerinde hızla sahra hastanelerini oluşturduklarını kaydeden Bakan Koca, "Toplu yerleşim bölgelerinde ve çadırların yoğun olduğu çadır kent bölgelerinde de sahra hastanesi ünitelerimizi ağırlıklı hızla oluşturuyoruz. Şu an itibariyle 9 sahra hastanesi ünitesini açmış olduk. Bu ünitelerde çocuk hekimi ve dahiliye başta olmak üzere psikolog ve psikiyatristin yer aldığı 24 saat usulünce acil ikinci basamak hizmetlerinin yapıldığı yerler olarak planladık. Dün itibariyle, sadece bu merkezlerimize müracaat eden hasta sayısı 600'e ulaştı" ifadelerini aktardı.



"Çadırlarda kalan hamile ve emziren annelere psikolojik destek amaçlı ebe, hemşire ve psikologdan oluşan destek ekipleri oluşturuldu"

Taburcu edilen hastalara evde sağlık hizmetlerini vermeye devam ettiklerini bildiren Bakan Koca, "Şu an Elazığ'da 23, Malatya'da 19 ekiple evde sağlık hizmetini sürdürüyoruz. Elazığ'da bu ekip sayısını 30'a çıkarmayı planlıyoruz. Özellikle afetzedeler açısından bu dönemde psiko sosyal destek son derece önemli, sahra ünitelerimizde yoğun olarak psikolojik travma, korku ve kaygı şikayetleriyle karşılaşıyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın normal yaşantı sürecine geçişini kolaylaştırmak için proaktif bir yaklaşım içindeyiz. Özellikle psiko sosyal destek için eğitim almış meslek personellerimiz, çocuk ve ergen psikiyatri uzmanlarımızı görevlendirdik. Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesinde, Malatya'da erişkinler için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, çocuk depremzedeler için Turgut Özal Tıp Merkezi'nde ek hizmete başladık. Bunun dışında illerimizde, il geneli çapında riskli gebelere tek tek ulaşılarak muayeneleri yapıldı ve riskli gebeler hastanelerimizdeki anne otellerinde ihtiyaç olan durumda misafir ediliyor. Ayrıca çadırlarda kalan hamile ve emziren annelere psikolojik destek amaçlı ebe, hemşire ve psikologdan oluşan destek ekipleri oluşturuldu" şeklinde konuştu.

Afet durumlarında güvenli su, atık bertarafı ve haşere artışı gibi konuların yönetilmesinin önemli olduğunu bildiklerinin altını çizen Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Olası bir salgının, enfeksiyon artışının önüne geçmek içinde planlama ve hazırlıklarımızı tamamladık. Bu anlamda, öncelikle şebeke suyunun kullanılabilir olup olmadığını incelemek üzere halk sağlığı laboratuvarlarımız da şebeke suyu numuneleri gönderildi. Numunelerin hepsinin normal olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında su depolarının dezenfeksiyonu yapıldı. Ayrıca bölgedeki illerde bulunan ambalajlı su tesisleriyle görüşülerek ihtiyaç halinde sevk edilmek üzere stoklar oluşturuldu. Özellikle çadır ve konteyner bölgelerinde ısınmak için kullanılan yakıtlara ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

