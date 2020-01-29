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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Mustafapaşa ve Sürsürü'de iki kentsel dönüşüm projesi ...

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yıkım süreci devam ederken Elazığ merkezde Mustafapaşa ve Sürsürü'de yıkımların olduğu alanlarda iki kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Mustafapaşa ve Sürsürü'de iki kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün itibariyle hasar tespit çalışmalarındaki durum Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 58 yıkık binamız 234 bağımsız bölümden oluşuyor, 568 ağır hasarlı binamız 2 bin 150 bağımsız bölümden oluşuyor ve 531'de orta hasarlı binamız var" "Depremin ertesi gün hasar tespit çalışmalarını başlatarak ekip sayısını bin kişiye çıkardık ve hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yıkım süreci devam ederken Elazığ merkezde Mustafapaşa ve Sürsürü'de yıkımların olduğu alanlarda iki kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz" dedi.
Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin sonrasında bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının son bulmasıyla hayatı normale döndürme faaliyetleri devam ediyor. Bu çerçevede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum düzenledikleri ortak basın toplantısında depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da yürütülen faaliyetlere dair son gelişmeleri paylaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgedeki kentsel dönüşüm ve hasar tespit çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Depremin ilk anından itibaren devletin tüm birimleriyle deprem bölgesinde yer aldığını kaydeden Bakan Kurum, "O günden itibaren vatandaşlarımızla birlikte enkazların yanında, çadır kentlerimizde onlarla birlikte olup vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya gayret gösteriyoruz ve hemen ertesi gün hasar tespit çalışmalarını başlatarak ekip sayısını bin kişiye çıkardık ve hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.
Hasar tespit çalışmalarındaki son gelişmelere değinen Bakan Kurum, "Bugün itibariyle hasar tespit çalışmalarındaki durum Elazığ merkez Sivrice ve Madende 58 yıkık binamız, 234 bağımsız bölümden oluşuyor, 568 ağır binamız 2 bin 150 bağımsız bölümden oluşuyor ve 531'de orta hasarlı binalarımız var. Acil yıkılması gereken 118 binamız var, o da 515 bağımsız bölümden oluşuyor. Malatya'da son durum Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt'ta toplam 430 yıkık, 4 bin 125 ağır hasarlı bina bulunuyor bu ağır hasarlı binalar 5 bin 800 bağımsız bölüm ve 20 tanede acil yıkılacak binamız mevcut. Tespit ve yıkım süreçlerini hem bakanlığımızın teknik elemanları hem de bünyemizde çalışan üniversitelerimizdeki hocalarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Mustafapaşa ve Sürsürü'de yıkımların olduğu alanlarda iki kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceklerini anlatan Bakan Kurum, "Diğer taraftan yıkım süreci devam ederken Elazığ merkezde Mustafapaşa ve Sürsürü'de yıkımların olduğu alanlarda iki kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz. Orada iki irtibat bürosu açtık. Vatandaşlarımızın her türlü talebini o ofislerde alacağız. Süreçte, Elazığ Belediyemizle birlikte bakanlık personeli, Elazığ Belediyesi vatandaşların her türlü sorularına cevap verecek. Hem Sürsürü hem de Mustafapaşa Mahallesi sakinleriyle iki kentsel dönüşüm toplantısı yaptık. Burada yapılması gereken süreci, detaylı bir şekilde kendilerine anlattık ve vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına da bu süreci hızlı bir şekilde yürüteceğimizi ifade ettik" diye konuştu.

ELAZIĞ

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:01
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  • İKİNDİ 15:23
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