İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3 Şubat’ta açılacak olan okullar, Elazığ’ın tamamında 10 Şubat’ta aynı zamanda da Malatya’ya açılacak okullar için Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde 10 Şubat’ta açılacak" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, 6.8 büyüklüğünde depremden en çok etkilenen Elazığ ve Malatya illerinde yapılan faaliyetler ve yardımlara ilişkin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Soylu, "3 Şubat’ta açılacak olan okullar, Elazığ’ın tamamında 10 Şubat’ta aynı zamanda da Malatya’ya açılacak okullar için Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde 10 Şubat’ta açıklaması konusunda kamuoyuna bir duyuru yapma zaruriyeti ortaya çıkmıştır. Özellikle üniversitelerde de ara tatil var. Elazığ'daki Fırat Üniversitesi'nde sınavlar vardı onlar ertelenmişti. Onun ötesinde 17 Şubat’ta açılacak. Onun için bu esnada elbetteki herhangi bir ertelemeye de gerek yok. Elazığ’da 200 üzerinde okul var Allah'a şükür sadece valiliğimiz tespiti çerçevesinde yıkacağımız 10 okul var. Bunların hemen yıkım işlerine başlanacak. Hep birlikte özellikle iş insanlarımızı aradık. Okul yapma konusunda yaptığımız görüşmeler konusunda bize sevinerek ve mutlu olarak katkıda bulunmayı taahhüt ettiler. Valiliğimiz diğer okul ihtiyaçları konusunda eğitim ve öğretime başladığı zaman planlamayı gerçekleştirecekler. Bizim ilk plan aşamamız okulların yapılmasını sağlayabilmek" diye konuştu.



"100 milyon civarında vatandaşımızın nakit desteği söz konusu"

Yardımlar ve bağışlar başlığı altında da konuşan ve bilgiler veren Bakan Süleyman Soylu, "Bütün milletimiz rahat olsun. Buraya gelen bütün yardımlar ve bütün bağışlar itina ile hakkaniyet ölçüsü içerisinde dağıtılmaktadır. Geçmiş alışkanlıklardan kalan acaba ne olacak sorusunu lütfen Elazığ ve Malatya üzerinde speküle edilmesi bizi incitir ve üzer. Sahada tek tek tüm arkadaşlarımızla beraber, buradaki yüce gönüllü ordusuna müteşekkiriz. Malatya ve Elazığlılar bu konuda çok büyük bir iradeye sahipler. Ciddi bir gönüllülük süreci yönetiliyor. Özellikle AFAD ve Kızılay'a bu konuda bağışlar geldi. Kızılay'a gelen bağış toplamı 27.5 milyon lira, ElazığMalatya depremi ile ilgili AFAD’a gelen bağış toplamı SMS olarak 27 milyon 652 bin, şu saat itibariyle banklara gelen taahhütler toplam 72 milyon. Nereden bakarsanız toplam 100 milyon civarında vatandaşımızın nakit desteği söz konusu oldu" ifadelerini kullandı.



Yardım malzemeleri konusunda uyarısını yineledi

Elazığ ve Malatya tırlarla yardım malzemeleri geldiğini hatırlatan Soylu, "Isıtıcı, gıda kolisi ve battaniyenin dışında, özellikle belki mont olabilir. Onun dışında vatandaşımızdan veya ilgili kurum ve kuruluşlardan bir talebimizin olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızın yardım konusunda hassasiyetlerimizi anlıyorum. Özellikle yaş sebze ve meyve geliyor ama sebze ve meyveyi alabilmek ve tüketme konusunda bir zaman sıkıntımız var. Biz onları aş evlerimize veriyoruz ama aş evlerimiz de başka kanallardan bunu karşılamaya çalışıyor. Bunu da bir vesile söylemiş olalım. AFAD olarak iki ayrı depodan 10 bin tüplü ısıtıcıyı İstanbul’dan Valiliğimiz ve AFAD Başkanlığımızla birlikte yola çıkarttık. İkinci el kullanılmış giysinin gönderilmesi hususu bizi zorluyor, giysi gönderebilirler biz buradan dağıtabiliyoruz ama onunda da sıfır olarak, kaban gibi kaşkol gibi kazak gibi şeyler olabilir. Biz bunları dağıtırız. Arkadaşlarımız iyi bir sistem çerçevesiyle dağıtma imkanına sahip olabiliyorlar" diye konuştu.



Günde 65 bin kumanya

Yardım ürünlerinin dağıtımı konusunda hassasiyetli olunduğunu belirten Soylu, "Özellikle Elazığ’da Malatya’da toplam şu ana kadar 23 bin 286 çadır dağıtıldı, 52 bin 658 battaniye dağıtıldı. 19 bin 565 yatak dağıtıldı. Tüm çadırlar, tüm kalınacak yerler tekrar taranıyor eksik ne varsa ısıtıcı, yatak, battaniye, keçe ne varsa tekrar her birine teker teker verilecek. Yaklaşık 65 bin günlük kumanya dağıtılıyor. Bütün sıcak aş ve beslenme mekanizmamızı Kızılay yönetiyor. Türk Polis Teşkilatına teşekkür ediyorum günde 50 bin kumanya gönderiyorlar. Bunların 50 bini de dağıtılıyor. Geçici konaklama ve barınma merkezleri konusunda tespitlerimiz yaptık. Çalışmalarımız başladı. Burada hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmayacak planımızı gerçekleştirdiğimizi bildirmek istiyorum. Şuana kadar 3 bin vatandaşımız üzerinde psikososyal destekler verildi" şeklinde konuştu.



Kıyamet Çevrimtaş'ta kopmuş

Bakan Soylu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına her bir aileye 10'ar bin lira yardım yapıldı. Yaralı kurtulanlara da bin lira yardım yapıldı. 3 tır oyuncak geldi çocuklarımıza onları dağıtacağız. Toplam 30 bin tok kömür enerji bakanlığımız talimatları çerçevesinde bize intikal etti dağıtımına başlanıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 44 Milyon ara geldi yarısı Malatya'ya yarısı da Elazığ'a. Onları depremin psikolojisinden kurtarmak için çalıyoruz. Elazığ Belediyemiz 26 noktada aş evleri kurdu. Aynı zamanda internet hizmetleri de her tarafa yayılıyor. Çevrimtaş'ta idik, depremin merkezine gittik orada nasıl bir hal olduğu gördük. Sanki kıyamet orada kopmuş oradaki hayvanlar telef olmuşlardı. Tarım bakanlığımız hayvanlarını göndermişlerdi onları da vatandaşlarımıza da teslim ettik. Burada hepimizin hayatta ders alacağı önemli manzaralar var. Herkes kendi hassasiyetini önemle yansıtıyor. Burada büyük bir gönül birliği zinciri var."

