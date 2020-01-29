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Deprem bölgesinde okullar 10 Şubat'ta, üniversiteler 17 Şubat'ta açılacak (2)

DHA

- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak" dedi.

- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sosyal Hizmetler Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ ve Malatya yaşanan depremlerle ilgili ortak basın açıklaması yaptı.
Elazığ Valiliği´nde düzenlenen basın açıklamasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
"Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren 45 vatandaşımız enkazdan çıkarılırken 43 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk günden itibaren 1348 artçı deprem yaşanırken, hala da devam etmektedir. Elazığ´da kar yağmaya başladı. Beklentimiz çarşamba gününe kadar kar yağışının devam etmesidir. Depremin yaşandığı ilk günden bu yana huzur bozan hiçbir asayiş olayı yaşanmamıştır. Bunun için güvenlik güçlerimize teşekkür ederim" dedi. 
ÖDEMELERE BAŞLANDI 
Deprem sonrası çöken ve kontrollü yıkılan binalarda oturan vatandaşlar için ödemelerin dün itibariyle başladığını belirten Bakan Soylu, bankaların gece yarısına kadar açık olacağını ve vatandaşların ilgili kurumdan aldığı çeklerle ödemelerini alabileceğini söyledi. Elazığ ve Malatya´da okulların açılması konusuna da değinen Bakan Soylu, şöyle konuştu:
"Malatya ve Elazığ valilerimizle istişare ettik. 3 Şubat´ta okulların açılmasına karar verdik. Malatya´nın bazı ilçelerinde ise okullarımız 10 Şubat´ta açılacak. Çocuklarımız bizler için çok önemli. Onlara psikososyal destek vermeyi tüm hızıyla sürdürüyoruz. Elazığ´da 200´ün üzerinde okul var. Bunlardan sadece 10 tanesinin yıkılacağı bilgisini vermek isterim. Yeni okulların yapılması konusunda da Elazığ´ı kökenli iş insanlarımızı aradık. Onlardan destek istedik. Onlar da bize katkıda bulunmayı severek kabul ettiler."
YARDIMLAR HAKKANİYETLİ BİR ŞEKİLDE DAĞITILACAK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yardım ve bağışların dağıtımı konusunda vatandaşların içinin rahat olması gerektiğini belirterek, tüm yardım ve bağışların hakkaniyetle yerlerine ulaşacağını söyledi. Elazığ ve Malatya´da enkaz bölgesinde yardım için koşturan herkesin birlikte hareket ettiğini kaydeden Bakan Soylu, "Bugüne kadar Kızılay´a 27 buçuk milyon, AFAD´a ise 72 milyon lira olmak üzere toplamda yaklaşık 100 milyon lira bağış gelmiştir. Ayrıca ülkenin birçok yerinden de giyim, gıda gibi temel ihtiyaç yardımları da gelmektedir. Elazığ ve Malatya´da şu ana kadar 23 bin 286 çadır, 52 bin 658 battaniye, 19 bin yatak dağıtıldı. Ayrıca günde 30 bin sıcak aş ve 65 bin kumanya dağıtılıyor" dedi. Deprem sonrası evlerine giremeyen ya da evleri yıkılanlar içinde konteynırlarla konaklama yerleri yapılacağını kaydeden Bakan Soylu, hiçbir vatandaşın aç ve açıkta kalmayacağını belirtti. 
3 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİYE PSİKOSOSYAL DESTEK
Depremden sonra başta çocuklar olmak üzere birçok kişinin tedirginlik ve korku yaşamaya devam ettiğini ifade eden Bakan Soylu, Elazığ ve Malatya´da toplamda 371 görevlinin 3 binden fazla kişiye psikososyal destek verdiğini ve bunun devam edeceğini bildirdi. İki kent için toplamda 30 bin ton kömür yardımının da yola çıktığını belirten Soylu, yardımların devam edeceğini sözlerine ekledi. 
1543 KİŞİ TABURCU OLDU 
Depremin 5´inci gününün sonunda planlamalarının ikinci everesine geçtiklerini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, yaralıların 1543´ünün taburcu olduğunu, diğerlerinin tedavisinin ise devam ettiğini söyledi. Deprem sonrası simge olan Nüsra ve annesinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Bakan Koca, "Toplu yerleşim ve çadırların olduğu bölgelerde de sahra hastanesi ünitelerimizi oluşturuyoruz. Şu an itibariyle 9 sahra hastanesi ünitesini açtık. Çocuk hekimi dahliyle başta olmak üzere psikolog ve psikiyatrilerin yer aldığı bölgeler planladık. Tüm ilçelerde mobil sağlık ekipleri oluşturduk. Elazığ´da bu ekip sayısı 30´a çıkacak" diye konuştu.
188 BİNANIN YIKILMASI GEREKİYOR
Deprem sonrası hasar tespit çalışmalarının ivedilikle başladığını kaydeden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çalışmaların hızlanması adına ekiplerin 1000 kişiye çıkarıldığını söyledi. Elazığ´da toplamda 58 binanın yıkıldığını belirten Bakan Kurum, şöyle konuştu:
"568 ağır hasarlı bina ve 531 de orta hasarlı binamız bulunuyor. Elazığ´da acil yıkılması gereken bina sayısı ise 188 olarak belirlendi. Malatya´da ise toplam 430 yıkık bina, 4 bin 125 ağır hasarlı, 20 tane de acil yıkılması gereken binamız mevcut. Hasar tespit ve yıkım süreçlerini bakanlığımızın elemanları ve birlikte çalıştığımız üniversitelerimizle birlikte değerlendiriyoruz. Bir taraftan yıkım süreci devam ederken, diğer taraftan da dönüşüm faaliyetlerine başladık. Elazığ´da yıkımların olduğu alanlarda 2 kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz. Bu bölgelerde irtibat bürosu açtık ve vatandaşlarımızı dinliyoruz. Ayrıca 2 kez kentsel dönüşüm toplantısı gerçekleştirdik ve yapılması gereken süreci vatandaşlarımıza anlattık. Onların mağdur olmamaları adına, hızlı bir şekilde hareket edeceğiz."
SOSYAL YARIMLAR İÇİN 8 MİLYON LİRA KAYNAK
Elazığ ve Malatya´da depremin ilk gününden itibaren tüm ekiplerin koordineli bir şekilde çalıştığını, bu sayede yaraların hızla sarıldığını söyleyen Sosyal Hizmetler Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal devlet anlayışıyla yardımların hızla yerlerine ulaştırıldığını kaydetti. Sosyal yardımlar için ilgili vakıflara kaynak aktarımı yapıldığını ifade eden Bakan Selçuk, "Toplamda 8 milyon lira kaynak aktarıldı. Bu aktarım devam edecek. Ayrıca Elazığ ve Malatya´da yaşayan işçi ve işverenlerimiz için sigorta prim ödemelerini 30 Nisan´a kadar erteledik. Ayrıca bu kentlerde yaşayan vatandaşlarımız tüm tıbbı malzemelere yine 30 Nisan´a kadar katkı payı ödemeden ulaşabilecekler. İşsizlik ödemelerini de erkene çekerek 31 Ocak günü gerçekleştirmeye karar verdik. Geçmişte yaşanan felaketlere göre daha tedbirli olduğumuzu gördük. Ülkenin dört bir yanından herkes tüm çabayı gösterdi ve gösteriyor" diye konuştu. 

ELAZIĞ

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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