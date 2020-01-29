Depremzedelere karbonmonoksit zehirlenmesine karşı uyarı

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü deprem nedeniyle çadır, konteyner, bağ evi ve araçlarda kalan kişiler için karbonmonoksit gazı zehirlenmesine karşı uyarıp, yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bilindiği gibi ilimizde 24.01.2020 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle evleri hasar gören ya da deprem korkusu yaşayan vatandaşlarımız kendilerine tahsis edilen çadır ya da konteynerler gibi geçici barınma meskenlerinde, araçlarda ya da bağ evleri,yazlık benzeri yerlerde kalmaya başlamışlardır. Görevliler tarafından yapılan saha ziyaretlerinde bu kişilerin ısınmak amacıyla odun,kömür,katalitik sobaları yoğun olarak kullandıkları, araçlarda kalanların klimalar nedeniyle oluşabilecek zehirlenmeler konusunda bilgi sahibi olmadıkları tespit edilmiştir. Bütün bu tespitler neticesinde, oluşabilecek karbonmonoksit gazı zehirlenmesi ve yangın tehlikesine yönelik olarak aşağıdaki hatırlatmaların yapılmasında fayda olacağı mülahaza edilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında ise, "Yanmanın olması için oksijen gereklidir. Oksijenin giderek azaldığı, yanmanın tam olmadığı kapalı ortamlarda karbonmonoksit gazı birikmeye başlar. Renksiz, tatsız, kokusuz ve yanıcı bir gaz olan karbonmonoksit gazı, soluk alıp vermeyle kana karışır ve kan hücrelerine bağlanarak az zaman sonra zehirlenmeye neden olur. Bu gaz nedeniyle olan zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmazsa ölümle sonuçlanabilir. Bahse konu zehirlenmelere karşı aşağıdaki tedbirlerin alınması önemlidir.Çadırların ısıtılması için odun,kömür sobası kullanılmamalıdır. Odun,kömür sobası ile ısıtılan çadırlarda karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin yanında yangın olgularına da sık rastlandığı bilinmektedir.Soba ile ısıtılan meskenlerde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalı, borular birbiriyle sağlıklı bir şekilde birleştirilmeli, tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalı, sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalıdır.Özellikle rüzgarlı havalarda soba yakılmamalı, yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmelidir.Dumanın geri tepmesini önlemek için bacaların çatının en üst noktasından 1 metre daha yüksekte olması sağlanmalıdır.Araçların içinde kalınması durumunda, araç çalışır ve hareketsiz iken uyku hali zorunlu ise araç sık sık havalandırılmalıdır.Çadırlarda kurulan ısıtıcıların yangına sebep olmaması için çadır duvarlarına ve eşyalara mesafesi iyi ayarlanmalıdır" ifadelerine yer verildi.

ELAZIĞ 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:01

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