Kapı kapı gezen polis, depremzedelere yardımları ulaştırıyor

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında tüm kurumların yaptığı gibi İl Emniyet Müdürlüğü personeli de kapı kapı gezip yardımları ulaştırırken, çadırlar kurup depremzedelerin acısına ortak oluyor.

Geçtiğimiz Cuma akşamı yaşanan deprem sonrasında tüm kurumlar depremzedelerin yarasını sarıyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm birimler de görevli 2 binden fazla polis, 24 saat aralıksız merkez ve ilçelerde depremzedelerin acısına ortak olmaya çalışıyor. Ailelerle yakından ilgilenen polisler, onların ihtiyaçlarını da karşılamak için hazırlanan paketleri evlerine ulaştırıyor.

Çadır kuran ailelerin yardımına da koşan polis, çocuklarla da yakından ilgileniyor.

ELAZIĞ 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:41

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AKŞAM 17:47

YATSI 19:06

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