Aile Bakanı Selçuk, depremzedelerle bir araya geldi

Ahbap Derneği, depremzedeler için 2 milyon lira topladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ’da kültür parkta bulunan çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti.

Geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'ta bugün Elazığ'a gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu. Kültür Parkta kurulan çadır kente giden Bakan Selçuk, daha sonra Diyanet, UMKE, 112 sahra çadırını ve çocuklar için kurulan mobil oyun alanlarını gezdi. Çocuklarla yakından ilgilenen Selçuk, yetkililerden de bilgi aldı.

Bakan Selçuk daha sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne geçerek tedavisi süren yaralılarla görüştü.

ELAZIĞ 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:01

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