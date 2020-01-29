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Depremde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor

İHA

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve tehlike arz eden binalar kontrollü olarak yıkılmaya devam ediyor.

Depremde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve tehlike arz eden binalar kontrollü olarak yıkılmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz cuma akşamı meydana gelen deprem sonrası birçok binada hasar oluştu 41 kişi hayatını kaybetti. Önceki gün merkeze bağlı İcadiye Mahallesi'ndeki 27 yıllık binada yıkılma tehlikesi meydana geldi. 5 katında daire olduğu görünen ancak zemin ve dükkanlarla 8 kat olan bina boşaltılıp mühürlenerek hemen kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. 2 gündür bina, dev vinç ve kepçe yardımıyla kontrollü olarak yıkılmaya devam ediyor. Öte yandan benzer durumda olan bazı binalarda mühürlenirken, yıkım çalışmasının kısa sürede başlatılmasının planlandığı belirtildi.

“Devletimiz yanımızda”
Yıkılan binada işletmesi olduğunu ifade eden Akın Karakaya, “Malatya'ya ve Elazığ’ geçmiş olsun. Zayiatımız çok Allah yardımcımız olsun. Devletimiz var olsun. Devletimiz yanımızda yapacaklar ve bize geri dönecekler. İş yerimiz vardı. Vatandaşlarımız da vardı. Kolları patlamıştı. Kontrollü bir şekilde yıkıyorlar. Bir kısım eşyaları boşalttık. Bir kısım eşyalarımız içeride kaldı olsun. Canımız sağ olması bize yeter. Cumhurbaşkanımız gereken desteği verdi. Yıkılan binaların en kısa zamanda geri yapılacağını temin etti. Manevi zararımız yok ona şükür ediyoruz. Maddiyat geri yerine gelir kazanılır” dedi.
Tekrar böyle bir afet yaşanmaması temennisinde bulunan vatandaşlarda, şükür ettiklerini cana gelmedikten sonra mal kazanımın tekrar olabileceğini söyledi.

ELAZIĞ

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:06
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