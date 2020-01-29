TSK, Elazığ'da kışlayı depremzedelere açtı Depremzedelere askerler kucak açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TSK, Elazığ'da kışlayı depremzedelere açtı Depremzedelere askerler kucak açtı

İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlara kışlanın kapılarını açarak ağırlamaya başladı.

TSK, Elazığ'da kışlayı depremzedelere açtı Depremzedelere askerler kucak açtı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlara kışlanın kapılarını açarak ağırlamaya başladı.

Geçtiğimiz Cuma günü akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde kentte bazı binalar yıkıldı, bir çok yapı ise hasar gördü. TSK deprem nedeniyle hasar gören evlerinde kalmak istemeyen depremzedelere kapılarını açtı. Elazığ’da bulunan 8’inci Kolordu Komutanlığı General Salih Omurtak Kışlası'nın kapılarını depremzede sivillere açan TSK, burada toplam 172 kişiye konaklama imkanı sağladı. Kışla içerisinde bulunan Şehit Uzman Çavuş Fevzi Gürsu Spor Salonu'na ranza yerleştirilirken ayrıca misafirhane de konaklamaya açıldı. Burada kalan ailelere 3 öğün yemek ve gün boyu çay servisi yapılmaya başlandı. Yetişkin ve çocukların zaman geçirmeleri için de spor alanlarınında vatandaşlara açıldığı kışlada, depremzede çocukları da unutulmayarak onlara oyun oynayabilmeleri için özel personel görevlendirildi.

Burada her türlü imkan var
Ailesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin verdiği bu hizmetten yararlanan depremzedelerden Veysel Üstünkaya, “Ailem ile beraberiz. Birkaç gündür dışarıdayız. Daha sonra baktık evlere giremiyoruz ve artçılar devam ediyor. Böyle bir yerin de açıldığını duyduk ve geldik. En azından bir yatalım ve dinlenelim, artık o psikolojiden kendimiz atalım dedik. Geldik, sağ olsun var olsun ordu komutanımız burayı açmış. Çok da güzel olmuş. İnsanlar geliyor ve gayet de faydalanıyorlar. Çok da güzel ilgilendiler ve baktılar. Allah, hepsinden razı olsun. Her türlü aktivite var. Yatakhanesi, yemekhanesi ve rahat rahat oturabileceğin gezebileceğin alanları var. En azından çocuklar rahat edebiliyorlar. Çocukların psikoloji çok bozuk ve uyuyamıyorlar. Uyuduktan sonra da hemen uyanmalar ağlamaları oluyor. Depremin etkisi çok büyük, geçmek de bilmiyor. Ama inşallah böyle ufak ufak atlatacağız” dedi.

"Asker abileri çok seviyorum"
Depremi yaşayan 8 yaşındaki Deniz Kaçmaz ise askerlerin kendilerine çok iyi baktığını belirterek, “Biz depremden kaçtık. Yıldızbağları Mahallesi’nde oturuyoruz ve evimizde çatlaklar oluştu. Burada bizlere iyi bakıyorlar, yatak var, televizyon var. Çoğu zaman asker abileri, komutanları görüyorum. Asker abilerin hepsini seviyorum” ifadelerini kullandı.

İki gün sokakta kalmak zorunda kaldığını aktaran Yalçın Karataş ise “Evimiz depremde hasar gördü ve oturulacak durumda değil. Her yeri dağıldı, oturamayız. Kalacak yerim de yoktu. İki gün sokakta sabahladım, iki gün de Sürsürü Camii'nde kaldım. Muhtarımız sağ olsun, beni buraya yönlendirdi ve bugün de buraya geldim. Allah, devletimize zeval vermesin ve askerlerimizden razı olsun kapılarını bize açtılar. 5 saattir buradayım ve buradan çok memnunum. Askerinden komutanına kadar ihtiyacımızın olup olmadığını soruyorlar. Yataklarımız temiz, yemeklerimizi veriyorlar” şeklinde konuştu.

Ailesinden 7 kişi ile birlikte kışlada kalan Züleyha Üstünkaya da “Elazığ’da oturuyorum, depremden dolayı buradayız. 8’inci Kolordu Komutanlığının imkan sağladığı yerdeyiz. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun. Bütün Türkiye’mizden Allah razı olsun, herkes çok ilgilendi ve yardımcı oldu. Biz buraya bugün geldik ve önceki günlerde de diğer yerlerde imkanlar sağlanmıştı, oradaydık. Uyuyamıyoruz çünkü şiddetli bir deprem yaşadık. Çok şükür şuanda 7 kişiyiz ve iyiyiz” ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kolordu Komutanlığı'nda depremzedeler için barınma alanı kuruldu
YEREL HABERLER Kolordu Komutanlığı'nda depremzedeler için barınma ...
Depremde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor
YEREL HABERLER Depremde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ...
Aile Bakanı Selçuk: "Uzmanlarımız sahada çalışmalara devam ediyor"
YEREL HABERLER Aile Bakanı Selçuk: "Uzmanlarımız sahada çalışmalara ...
Elazığ'dan afet bölgesi ilanı çağrısı
YEREL HABERLER Elazığ'dan afet bölgesi ilanı çağrısı
Elazığ’a Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağıyor Elazığ'a gelen 82 bin 638 adet çadır, yatak ve battaniyeden oluşan yardım malzemelerinin 65 bin 948 adedi depremzedelere ulaştırılırken, dağıtımların sürdüğü bildirildi
YEREL HABERLER Elazığ’a Türkiye'nin dört bir yanından yardım ...
Aile Bakanı Selçuk, depremzedelerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Aile Bakanı Selçuk, depremzedelerle bir araya geldi
Bakanlar yardım kolilerinin doldurulmasına yardım etti
YEREL HABERLER Bakanlar yardım kolilerinin doldurulmasına yardım ...
Kapı kapı gezen polis, depremzedelere yardımları ulaştırıyor
YEREL HABERLER Kapı kapı gezen polis, depremzedelere yardımları ...
Karot örnekleri, yıkımların sorumlularını ortaya çıkaracak
YEREL HABERLER Karot örnekleri, yıkımların sorumlularını ortaya ...
Elazığ depremini ilk kaydeden merkez
YEREL HABERLER Elazığ depremini ilk kaydeden merkez
Depremin vurduğu köye hayvan desteği
YEREL HABERLER Depremin vurduğu köye hayvan desteği
Yardım için gönderilen montun cebinden çıkan not, depremzede aileyi duygulandırdı
YEREL HABERLER Yardım için gönderilen montun cebinden çıkan not, ...
Kaderine terk edilen tarihi konak, depremde zarar görmedi
YEREL HABERLER Kaderine terk edilen tarihi konak, depremde zarar ...
Depremzedelere karbonmonoksit zehirlenmesine karşı uyarı
YEREL HABERLER Depremzedelere karbonmonoksit zehirlenmesine karşı ...
Depremzede çocuklara psikososyal destek
YEREL HABERLER Depremzede çocuklara psikososyal destek
KOSGEB’den Kobilerine 100 bin lira faizsiz destek kredisi
YEREL HABERLER KOSGEB’den Kobilerine 100 bin lira faizsiz destek ...
'Robin Hood' bu kez deprem bölgesinde
YEREL HABERLER 'Robin Hood' bu kez deprem bölgesinde
Depremin merkezinde kar yağışı başladı Depremzedelere kar sürprizi
YEREL HABERLER Depremin merkezinde kar yağışı başladı Depremzedelere ...
Deprem bölgesinde okullar 10 Şubat'ta, üniversiteler 17 Şubat'ta açılacak (2)
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde okullar 10 Şubat'ta, üniversiteler ...
Bakan Soylu: "3 Şubat’ta açılacak olan okullar, Elazığ’ın tamamında 10 Şubat’ta açılacak" "100 milyon civarında vatandaşımızın nakit desteği söz konusu" "Elazığ’da Malatya’da toplam şu ana kadar 23 bin 286 çadır dağıtıldı, 52 bin 658 battaniye dağıtıldı" "Türk Polis Teşkilatına teşekkür ediyorum günde 50 bin kumanya gönderiyorlar"
YEREL HABERLER Bakan Soylu: "3 Şubat’ta açılacak olan okullar, ...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Mustafapaşa ve Sürsürü'de iki kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün itibariyle hasar tespit çalışmalarındaki durum Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 58 yıkık binamız 234 bağımsız bölümden oluşuyor, 568 ağır hasarlı binamız 2 bin 150 bağımsız bölümden oluşuyor ve 531'de orta hasarlı binamız var" "Depremin ertesi gün hasar tespit çalışmalarını başlatarak ekip sayısını bin kişiye çıkardık ve hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz"
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Mustafapaşa ve ...
Depremde ağır hasar gören Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor
YEREL HABERLER Depremde ağır hasar gören Sivrice İlçe Emniyet ...
Sağlık Bakanı Koca: "Şu anda hastanelerde tedavi gören 7'si yoğun bakım 64 yaralı mevcut" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Elazığ ve Malatya'da) Şu an itibariyle 9 sahra hastanesi ünitesini açmış olduk" "Olası bir salgının, enfeksiyon artışının önüne geçmek içinde planlama ve hazırlıklarımızı tamamladık"
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca: "Şu anda hastanelerde tedavi ...
Deprem sonrası Elazığ´da kira fiyatları iki katına çıktı
YEREL HABERLER Deprem sonrası Elazığ´da kira fiyatları iki katına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X