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Depremzedelerin çadırlarda gece yaşantısı Depremzedeler: "Devletimizden memnunuz çok şükür bütün destekleri sağlıyorlar. ...

İHA

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından çadır kentlere yerleşmek zorunda kalan vatandaşlar yapılan yardımlardan çok memnun kaldıklarını belirtti. Geceyi ateş başında geçiren depremzedeler Türkiye'nin her yerinden yapılan yardımlardan dolayı teşekkür ederek yaşadıkları korkuyu atlatmaya çalıştıklarını ifade ediyorlar.

Depremzedelerin çadırlarda gece yaşantısı Depremzedeler: "Devletimizden memnunuz çok şükür bütün destekleri sağlıyorlar. Herkesten Allah razı olsun. Türkiye’nin her tarafından yardımlar oldu"

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından çadır kentlere yerleşmek zorunda kalan vatandaşlar yapılan yardımlardan çok memnun kaldıklarını belirtti. Geceyi ateş başında geçiren depremzedeler Türkiye'nin her yerinden yapılan yardımlardan dolayı teşekkür ederek yaşadıkları korkuyu atlatmaya çalıştıklarını ifade ediyorlar.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8’lik depremin ardından AFAD ve Kızılay tarafından evlerinde hasar meydana gelen vatandaşlar için 10 farklı noktada çadır kent kuruldu. Çadırlara yerleştirilen vatandaşlara 3 öğün yemek veren ve gerekli malzemelerini teslim eden ekipler, aynı zamanda 7/24 destek olmaya başladı. Geceleri dışarıda ateş yakarak zaman geçiren depremzedeler, deprem psikolojisinden kurtulmaya çalışıyor. Evlerinde fazla bir şey olmadığını sadece binada çatlak olduğunu ifade eden depremzedelerden İzzet Ayçiçek, “Fazla bir zarar yok ama vatandaşlar olarak korkuyoruz. Çadırda kalıyoruz. Ateş yakıp başında bekliyoruz. Gece saat 23’e kadar ısınıyoruz. Çocuklar ve hanım yatıyor ama ben yatmıyorum” dedi.

Kaldıkları çadırda günlerini geçirdiklerini dile getiren Bahar Ayçiçek, “Akşamları da tüp ile ısınarak çadırımızda oturuyoruz. Çadırda 3 kişi kalıyoruz. Erkek çocuklar deprem dolayısıyla Adana’ya gitti. Deprem dolayısıyla psikolojimiz bozuldu evlerimize giremiyoruz. Devletimizden memnunuz çok şükür bütün destekleri sağlıyorlar” diye konuştu.

"Burada her türlü ihtiyaçlarımız karşılanıyor"
Depreme evde yakaladıklarını belirten Cihan Yeşilçınar ise, “Deprem ilk başta alttan vurmaya başladı, ardından duvarlar çatlamaya başlayınca çocuğumu kucağıma aldım. Beklerken dolaplar sallanmaya başladı. O can havliyle kendimizi dışarıya attık. Ondan sonra dışarıda kaldık sabahı da Keban’a giderek 2 gün boyunca orada kaldık. Ondan sonra tekrar Elazığ’a geldik. Manzara çok korkunçtu yanı başımızdaki binaları boşalttılar. Yıkılan evler olmuştu. Depremin olduğu ilk gün Sürsürü ve Mustafapaşa Mahallelerine gittim binalar çökmüştü. Sonra Kültür Park’ta bulunan çadır kente geldik. Buraya yerleştik sağ olsunlar bakanlar, milletvekilleri, AFAD ve UMKE ekipleri gelerek battaniye ve yorgan verdiler. Bizim burada her türlü ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Türkiye’nin her yerinden buraya gelenler var. Hayırseverler burada vatandaşlara para yardımı yaptılar bir nebze de olsa yaralarını sarmaya çalıştılar. Gece ailemle birlikte çadıra gidiyorum. Bize katalitik soba da verdiler, içerisi gayet sıcak ve güzel. Dışarıda da ateşimizi yakarak vakit geçiriyoruz. Burada Kızılay’a destek olmak için gönüllü vatandaşlarda çok. Herkesten Allah razı olsun. Türkiye’nin her tarafından yardımlar oldu. Bu da bir afettir başımıza geldi. Manisa’da da depremler oluyor Allah onlarında yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ

30 Ocak 2020 Perşembe

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