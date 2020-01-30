Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı kira fiyatı artışına karşı araştırma ve soruşturma başlattı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, deprem sonrasında ev kiralarında fahiş miktarda artış olması ile ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "24.01.2020 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem sonrasında evlerinde hasar olan vatandaşlarımızın kiralık ev arayışına girdiği, ancak ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu yönünde basına yansıyan haberler üzerine ilgililer hakkında 6502 Sayılı Yasa ve yasal mevzuat kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen araştırma ve soruşturmaya başlanmış olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

ELAZIĞ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:48

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.