Elazığ’da depremden dolayı minarenin ‘Kubbe Alemi’ yıkıldı

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından Olgunlar Mahallesinde bulunan Beyzade Efendi Camii'nde minare kısmında bulunan ‘Kubbe Alemi’ yıkıldı.

24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından hasarlı binaların tespiti yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Merkez Olgunlar Mahallesinde bulunan Beyzade Efendi Camii'nin minare kısmında bulunan ‘Kubbe Alemi’ de depremden dolayı yıkıldı. Caminin etrafında güvenlik önlemi alındı.

Burada yaşayan mahalle sakinlerinden Faik Erdim, “Bizim camimizin minarenin üst kısmı yıkıldı. Camimiz yol kenarında bulunuyor o yüzden tehlike arz ediyor. Minarenin üst tarafının yapılması gerekiyor. O yüzden yetkililerden yardım bekliyoruz. Caminin minaresi depremden dolayı yıkıldı. Vatandaşlarımız akşamları camilerde bulunuyor yoğun bir şekilde gidip geldikleri için tehlike arz ediyor. Bir an önce buranın yapılmasını yetkililerden istiyoruz” dedi.

ELAZIĞ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:48

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.