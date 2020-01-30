Kızılay'dan deprem bölgesindeki hayvanlar için mama

TÜRK Kızılayı tarafından Sivrice merkezli 6.8'lik depremin meydana geldiği Elazığ'ın sokaklarına, hayvanlar için mama bırakıldı.

Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen, 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ'da çalışma başlatan Kızılay ekipleri, afetzedelerin yanı sıra sokak hayvanlarını da unutmadı. Ekipler, deprem bölgesinde sokaklara hayvanlar için mama bıraktı. Kızılay görevlileri, sokak hayvanlarını elleriyle besledi.



ELAZIĞ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

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