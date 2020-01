Milletvekili Ağar,"Bunlar Elazığlı olamaz, bize fırsatçılık yakışmaz"

Deprem sonrası Elazığ'da ev fiyatlarını iki katına çıkaranlara tepki gösteren AK Parti Elazığ Milletvekili Tolğa Ağar,"Her ev sahibini kastetmiyorum ama her kim ki deprem olmadan önceki kira bedelini deprem olduktan sonra iki katını çıkarmışsa elini vicdanına koysun. Bu kişilerin tespit edildiği anda bütün vatandaşlarımız lütfen bana ulaşsınlar. Ben bu insafsızlara gerekli işlemleri yaptırıp bizzat takipçisi olacağım"dedi.

Geçtiğimiz Cuma günü Saat:20.55’de meydana gelen 6.8'lik depremin ardından bazı evlerin yıkılıp, bir çoğunun hasarlı olması nedeniyle, ev bulma sıkıntısı yaşanmaya başlayınca bazı kişilerin kiralık evlerinin fiyatını 2 katına çıkardığı iddia edildi. Savcılığında soruşturma başlattığı konu hakkında AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, açıklamada bulundu.

Ağar açıklamasında," Ben buradan bir milletvekili olarak değil, bir Elazığlı olarak bu fırsatçılara göz dağı veriyorum. Her ev sahibini kastetmiyorum ama her kim ki deprem olmadan önceki kira bedelini deprem olduktan sonra iki katını çıkarmışsa elini vicdanına koysun. Bu kişilerin tespit edildiği anda bütün vatandaşlarımız lütfen bana ulaşsınlar. Ben bu insafsızlara gerekli işlemleri yaptırıp bizzat takipçisi olacağım. Bu vicdan yoksunlarının önceki kira bildirimlerini çıkarttırıp, şuan ki istediği bedel arasında fark varsa onu, en ağır vergi cezası ile karşı karşıya bırakacağım. Biz bugün bir felaket yaşıyoruz. Bizler sabaha kadar sokaklardayız, maddi işlerde devletimiz büyüktür. Manevi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz”diye konuştu.

Yaşanan afetin geçeceğini anımsatan Ağar,"Devlet yaraları sarar ama hiçbir kimseye bunun fırsatçılığını yapma günü göstermeyeceğim. Bunlar Elazığlı olamaz, bize fırsatçılık yakışmaz. Cep telefonum bütün muhtarlarda var isteyen vatandaşımızda alabilir. Her kim fırsatçılık yapıyorsa gelsin Tolga Ağar’ı bulsun. Gereken neyse bizzat takipçisi olacağımın buradan sözünü veriyorum”ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:48

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.