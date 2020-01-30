Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 ayrı soruşturma başlattı

ELAZIĞ Cumhuriyet Başsavcılığı, 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan 7 bina ile 1 kişinin moloz düşmesi sonucu ölümüyle ilgili toplam 8 ayrı soruşturma başlattı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 24 Ocak saat 20.55'te meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nca toplam 8 ayrı soruşturma açıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Sürsürü Mahallesi'nde çöken Dilek Apartmanı ile Mustafapaşa Mahallesi'nde çöken 3, Gezin kasabasında yıkılan bir, Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş ve Ilıncak köylerinde 2 olmak üzere 7 bina ile Üniversite Mahallesi'nde moloz düşmesine bağlı yaşanan ölüm olayıyla ilgili toplam 8 ayrı soruşturma başlattı.

YARDIM YOLSUZLUKLARI İDDİALARI SORUŞTURULUYOR

Öte yandan başsavcılık, ağır hasarlı binalar ve yardım dağıtımındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili de ayrı ayrı soruşturma yürütüyor.

SOSYAL MEDYA VE KİRA FIRSATÇILARI SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Depremin ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve bölgedeki kira artışlarıyla ilgili başlatılan soruşturmalar sürerken Başsavcılık konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Hasar gören bütün binalarla ilgili ayrı bir soruşturma açılmış olup, toplam 8 farklı soruşturma da delil toplama süreci devam etmektedir. Soruşturmalar kapsamında görevlendirilen bilirkişiler yıkılan ve hasar gören binalardan beton örnekleri almıştır. İncelemeler halen devam etmektedir. Yıkılan binaların yapımından sorumlu gerçek ve tüzel kişilerin tespit edilmesi için yerel yönetimlerden ruhsat, proje, plan ve kroki işlemlerinin örnekleri talep edilmiştir" dedi.



ELAZIĞ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

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