Bakan Kurum: "Elazığ ve Malatya'da kalıcı konutlarımıza ilişkin çalışmaları yürütüyoruz"

Elazığ ve Malatya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kalıcı konutlara ilişkin çalışmaları yürüttüklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ genelinde 58 yıkık, 981 ağır hasarlı binamız var, 3 bin 706 bağımsız bölümden oluşuyor. 823 orta hasarlı binamız var. Malatya genelinde 475 yıkık bina 4 bin 460 ağır hasarlı 20'de acil yıkılacak binamız mevcut" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin etkilediği 6 mahallede inceleme yapmasının ardından 2 binanın çöktüğü 14 kişinin hayatını kaybettiği Mustafapaşa Mahallesi'nde basın açıklaması yaptı. Hasar tespit çalışmalarının bin kişilik ekiple sahada sürdüğünü aktaran Bakan Kurum, “Malatya ilimizdeki ön hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Elazığ ilimizin tamamına ilişkin yaklaşık yüzde 40 seviyesine gelmiş bulunmaktayız. Şuan itibariyle Elazığ merkez, Sivrice ve Maden ilçelerimizde 58 yıkık binamız var. 981 ağır hasarlı bina 3 bin 706 bağımsız bölümden oluşuyor. 823 orta hasarlı binamız var. Malatya merkez, Battalgazi köylerimizde, Doğanyol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt ilçelerimizde 475 yıkık bina 4 bin 460 ağır hasarlı 20'de acil yıkılacak binamız mevcut. Malatya ilimizde kesin hasar tespit çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. Elazığ ve Malatya’da Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde kalıcı konutlarımıza ilişkin çalışmaları da yürütüyoruz" dedi.



"150 konutumuz hazır, önceliğimiz vefat eden ailelerimizin yakınları"

Deprem bölgesinde toplamda 6 bin 900 bağımsız bölüme ilişkin kalıcı konut çalışmalarını başlattıklarını anımsatan Kurum, "Elazığ’da şuanda 450 konut projesi yürütüyoruz. Bu konut projelerinde Mustafa Paşa Mahallesi’nde ve şuan bulunduğumuz alanda iki binamız göçmüştü ve vatandaşlarımız göçük altında hayatlarını kaybetmişti. Hem Mustafa Paşa hem Sürsürü Mahallesinde yerinde yapma kararı almıştık ve bur çerçevede Mustafa Paşa’da 300 konut, Sürsürü’de 200 konut yapacağımızı ifade etmiştik. Sivrice merkezde 350 konut yapacağız ve Yemişlikteki rezerv alanımızda 2 bin konut üretecek projeyi başlattık. Diğer taraftan bugün mahalle mahalle sokak sokak gelen tespit çalışmalarını Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’müz bünyesinde Elazığ ilimizdeki haritaya işliyoruz. Ağır hasarlı binaların çok olduğu ve yine orta hasarlı binaların olduğu alanlarda yerinde yapabilme amacıyla çalışmalarımızı haritamıza işliyoruz ve yoğunluk olan alanlarda da hem gidip yerinde inceleme yapmak ve hem de kalıcı konutlarda yine yerinde çözmek suretiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çerçevede bugün şu ana kadar 6 mahallemize tüm ekibimizle birlikte yerinde incelemeler yaptık. Bu çerçevede Abdullahpaşa Mahallesi yaklaşık 2 bin 200 Konut'tan oluşuyor şunu söyleyebilirim yüzde 50 ve fazlasında ağır ve orta hasar mevcut. Abdullahpaşa Mahallemizde de yerinde proje gerçekleştireceğiz. Bir taraftan da kalıcı konutları mızı bu alanda üreteceğiz. Karşıyaka Mahallemize gittik, Karşıyaka'da iskan konutları var. İskan konutları gerçekten ağır hasarlı ve orada vatandaşlarımızın şu an can ve mal güvenliği açısından büyük risk arz ediyor. O sitemizi de boşalttık ve orada da yerinde 500 konut dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Elimize 400 konutumuz var ve hazır hem Cumhuriyet Mahallesi'nden Bızmişen Mahallesi'nde dün onları da detaylı bir şekilde inceledik. Bızmişen Mahallesi'nde yaklaşık 150 konutumuz hazır halde ve önceliğimiz vefat eden ailelerimizin yakınlarına Cumhuriyet ve Bızmişen ‘den vermek. Diğer taraftan kalan konutları da dönüşüm alanlarında vatandaşlarımıza teklif edeceğiz” şeklinde konuştu



"20,5 milyon lira nakdi destek sağladık"

Malatya'da 2 bin 550 kalıcı konut projesine başladıklarına da değinen Kurum, "Merkezde 500, Doğanyol 150, Kale 200, Pötürge 200 olmak üzere kalıcı konutları mızı başlattık. Projelerini İnşallah Şubat ayı sonuna kadar iyi hallerimizi gerçekleştirip İnşaat faaliyetleri başlamak istiyoruz. Köylerimiz için Elazığ'da bin tane tarım uygulaması yapacağız. Çelik konstrüksiyondan binalar inşa edeceğiz ve yanında da yine ahırları olan vatandaşlarımız için de ahır uygulamalarını gerçekleştireceğiz. Aynı uygulamanın bir benzerini de Malatya ilçelerimizin köylerinde bin 500 adet tarımköy uygulamasını gerçekleştirmiş olacağız. Bölgede hasar gören belediyelerimiz hem Malatya hem Elazığ belediyemiz hem de ilçe belediyelerimiz de nakdi yardımlarımızı yaptık. Bu çerçevede İller Bankası Genel müdürlüğümüz kanalıyla 20,5 milyon lira nakdi destek sağladık. Elazığ ilinde az önce de ifade ettiğim gibi yüzde 40 hasar tespitlerimizi tamamladık. Hasar tespitlerini yaparken İşte bu alanda da gördüğünüz gibi lazer tarayıcılarımız, Mobile laboratuvarlarımız alanda detaylı bir şekilde inceleme yapıp süratle hasar tespitlerini neticelendirmeye çalışıyorlar ve anında yerinde bu hasar tespitlerini yaparak hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza cevap vermeye gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede İnşallah yüzde 40’a geldiğimiz üç dört gün içerisinde büyük bir çoğunluğunu acil olanlarını tespit edeceğimiz süreçte kalıcı konutlarımızı da hızlı bir şekilde yapıp süratlı bir şekilde vatandaşlarımızın yarasını saracağız” diye konuştu.



"Etkilik oluru ile afet ilanının bir birinden farkı yok"

Kentsel dönüşümle ile ilgili kararlılıklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bedeli ne olursa olsun bu konutları, hasarlı konutları deprem riski taşıyan konutları dönüştüreceklerinin altını çizen Kurum, “Bugüne kadar birçok proje geliştirdik. Van'da, Bingöl'de, Afyon Dinar'da ne yaptıysak Elazığ'da da aynı kararlılıkla aynı hızla vatandaşlarımızın yarasını saracağız. Elazığ için afetten etkilendiğini ilk gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladılar. Bu çerçevede Elazığ merkezde, ilçelerimizde biliyorsunuz biz çalışmalarımızı ve yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde hasar tespit raporları bittiği zaman vatandaşlarımız hak sahibi olabilecekler. Dolayısıyla afet bölgesi ilanı veya etkilik olurunun birbirinden farkı yok. Etkilik oluru bünyesinde biz vatandaşlarımızın kalıcı konutların inşaatına başladık projelendirme çalışmalarına başladık. Yine etkinlik oluru çerçevesinde hasar gören vatandaşlarımız iş yerlerimiz için KOSGEB kredi verecek, bu açıklandı. Borçların ötelenmesine ilişkin kararlarımız açıklandı" ifadelerini kullandı.



“Kiralara ilişkin savcılık araştırma yapıyor"

Kira artışları ile ilgili sorulan soru üzerine de konuşan bakan Kurum," Kiralara ilişkin valilik nezdinde başsavcılık araştırmalarını yapıyor. Geriye dönük gelir vergileri, emlak vergileri tüm detaylı incelemeleri yapıyorlar. Böyle bir durum tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreci başlatacaklar. Ben Elazığlı genelinde olmadığını düşünüyorum tüm Elazığ birlik beraberlik içerisinde tüm vatandaşlarımıza birlikte hareket ediyoruz ve bu deprem sürecinde Elazığ'daki etkilenen yaralarımızı yine hep birlikte saracağız” diyerek konuşmasını sürdürdü.



"Konteyner kentlere ilişkin çalışmalar devam ediyor”

Konteyner kentler için çalışmaların sürdüğünü de vurgulayan Kurum, en geç 15 gün içinde etaplar halinde konteyner kentleri kurarak vatandaşlara geçici barınma ihtiyaçlarını giderebileceklerini söyledi.

Vatandaşların ağır hasarlı ve orta hasarlı binalara girmemeleri uyarasını da yapan Kurum," Ağır hasarlı binalarda eşyaların alınıp alınmayacağını arkadaşlarımız zaten duruyorlar. Orta hasarlı binaların hızda da güçlendirme yapılmadan evde hiçbir şekilde oturulamaz. Mobil laboratuvarımız aktif olarak çalışmaktadır. Binadan alınması gereken karot numunesi, beton numunesi ve demir numunesine ilişkin her türlü deneyimimizi bu görmüş olduğunuz laboratuvarda sahada yapabiliyoruz. Binaya ilişkin lazer tarayıcılarımızla da her türlü detayı yine alıp burada detaylı bir şekilde inceleyip kararı burada sahada alabilecek durumdayız. Sahadan aldığımız hasar tespitlerimizi bu sisteme işliyoruz ve koordinasyon merkezimizde Elazığ’daki tüm hasar tespitlerini harita üzerinde işlemiş durumdayız" diyerek sözlerini tamamladı.

