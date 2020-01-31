Depremzedelerden 'kira' fırsatçılarına tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Depremzedelerden 'kira' fırsatçılarına tepki

DHA

ELAZIĞ'da, deprem nedeniyle binaları yıkılan ve hasar görenlerin güvenli ev arayışını fırsata çevirenler, kira ücretlerini günler içinde 2 katına çıkardı. Çadırlarda kalan depremzedeler, bu duruma tepki göstererek, ücretleri artıranlardan vicdanlı davranmalarını istedi. 
Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin etkilediği Elazığ'da, kira ücretlerindeki fahiş artış, tepkilere neden oldu. Hasarlı yüzlerce evin kullanılamaz hale geldiği kentte, konut sıkıntısı yaşanmaya başladı. Geçici olarak çadır, okul, cami, spor salonu ve misafirhanelerde kalanlar, kiralık ev ararken, fırsatçılık yapan birçok ev sahibi de yoğun talep üzerine kira ücretlerini 2 katına çıkardı. Fahiş ücret artışına tepki gösteren depremzedelerin birçoğu, kış mevsiminde açıkta kalmamak için bu durumu kabullenmek zorunda kalmak istemediklerini söyledi. Birçok kişi, ekonomik durumu yeterli olmadığı için ev kiralayamadığını dile getirdi. 
'FIRSATÇILIK YAPMAMALARI GEREKİR'
Depremden sonra evinin hasar görmesi nedeniyle çadırda kalmaya başladığını anlatan Çiçek Karataş (40), ev tutmak için arayışa girdiğini; ancak bazı ev sahipleri ve emlakçıların kira ücretlerini artırdığını söyledi. Karataş, ücretleri artıran ev sahiplerinden vicdanlı davranmalarını istedi. 
Bülent Canbolat (42) ise çadırda ailesiyle birlikte kaldığını belirterek, "Bazı insanlar fırsatçı oldu. Biz çadırlarda yaşıyoruz. Evleri gezdik, hepsinin kira ücretleri artmış. Önceden neredeyse yarı fiyatındaydı evler. Fırsatçılık yapmamaları gerekir" diye konuştu. 
'DEPREMZEDELER İÇİN KİRAYI DÜŞÜRDÜK'
Elazığ'da, iki ailenin yaşayabileceği, bahçeli, 182 metrekarelik evi olduğunu dile getiren muhasebeci Ceylan Bektaş (26) da kira artıran fırsatçılar olduğunu duyunca çok üzüldüğünü ve depremzedeler için evinin kira bedelini düşürdüğünü belirtti. Deprem felaketinden sonra herkesin duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Bektaş, "İnsanlar zaten zor durumdalar. Biz de depremzedelerimize yardımcı olmak istedik. İki ailenin sığacağı evimiz var. 2 bin 500 lira kira bedeli vardı. Deprem felaketinden sonra fiyatı 1700 liraya düşürdük. Hatta 1500 liraya kadar da düşüreceğiz. Arayıp, teşekkür edenler oldu" dedi.

ELAZIĞ

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Soğuk kış gecelerini çadırlarda, spor salonlarında ve vagonlarda geçiriyorlar
YEREL HABERLER Soğuk kış gecelerini çadırlarda, spor salonlarında ve ...
Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı geceleri de devam ediyor
YEREL HABERLER Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı geceleri de ...
Depremzedelerin vagonda yaşamı
YEREL HABERLER Depremzedelerin vagonda yaşamı
Türk Kızılayı, 68 noktada depremzedelere dağıtım yapıyor Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık: "Mobil mutfaklarımız ve daimi mutfaklarımızda pişirdiğimiz gıdalarla 68 noktada dağıtım yapıyoruz" "30 bin civarındaki vatandaşımıza verdiğimiz üç öğün yemek dışında şimdiye kadar yaklaşık 300 bin gıda kolisini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyacına ulaştırdık"
YEREL HABERLER Türk Kızılayı, 68 noktada depremzedelere dağıtım ...
Bakan Kurum: "Elazığ ve Malatya'da kalıcı konutlarımıza ilişkin çalışmaları yürütüyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "Elazığ ve Malatya'da kalıcı ...
Depremde hasar gören 266 öğrencili okul boşaltıldı
YEREL HABERLER Depremde hasar gören 266 öğrencili okul boşaltıldı
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 ayrı soruşturma başlattı
YEREL HABERLER Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 ayrı soruşturma ...
Festival iptal edildi, 1 ton sucuk Elazığ’da depremzedelere ikram edildi
YEREL HABERLER Festival iptal edildi, 1 ton sucuk Elazığ’da ...
Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Başsavcılıktan deprem açıklaması: "8 farklı soruşturma başlatıldı"
YEREL HABERLER Başsavcılıktan deprem açıklaması: "8 farklı ...
Elazığ'da zabıta ekipleri, hasarlı binaları mühürlüyor
YEREL HABERLER Elazığ'da zabıta ekipleri, hasarlı binaları ...
Bakan Kurum: Kentsel dönüşümle ilgili kararlıyız
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Kentsel dönüşümle ilgili kararlıyız
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ”Elazığ merkez ve ilçelerimizde şuana kadar 58 yıkılan, 981 ağır hasarlı, 823 orta hasarlı binamız var” dedi.
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ”Elazığ ...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "10-15 gün içinde etaplar halinde konteyner kentler kurulacak. Elimizde konteynerimiz, çadırımız ve gıda ihtiyacımız var" dedi.
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "10-15 gün ...
Kira artışı ile ilgili soruya cevap veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:"Kiralara ilişkin, valiliğimiz nezdinde başsavcılığımız araştırmasını yapıyor. Tespit edilmesi durumunda gerekli hukuku girişimi yapacaklar. Bütün Elazığ'da olmadığını düşünüyorum"
YEREL HABERLER Kira artışı ile ilgili soruya cevap veren Çevre ve ...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bütün Elazığ'da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde hasar tespit çalışması bittiği zaman vatandaşlarımız hak sahibi olacaklar. Afet bölgesinde alınması gereken her türlü karar alınmış durumdadır."
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bütün ...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Alanda yüzde 40 hasar tespitini tamamladık. Anında yerinde hasar tespitini yaparak vatandaşlarımıza cevap vermeye çalışıyoruz. 3-4 gün içinde tamamını halledecek şekilde çalışıyoruz. Ağır hasarlı, orta hasarlı binalara girmeyelim."
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Alanda yüzde ...
Elazığ'da 266 öğrencinin eğitim gördüğü ağır hasarlı okul boşaltıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da 266 öğrencinin eğitim gördüğü ağır hasarlı ...
Elazığ'da depremin yükünü şehir hastanesi kaldırdı
YEREL HABERLER Elazığ'da depremin yükünü şehir hastanesi kaldırdı
Bakan Kurum, depremde hasar gören mahallelerde incelemede bulunuyor
YEREL HABERLER Bakan Kurum, depremde hasar gören mahallelerde ...
Milletvekili Ağar,"Bunlar Elazığlı olamaz, bize fırsatçılık yakışmaz"
YEREL HABERLER Milletvekili Ağar,"Bunlar Elazığlı olamaz, bize ...
Elazığ'da çadır alanları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Elazığ'da çadır alanları dezenfekte ediliyor
Şehit öğretmen adına yapılan gezici okul, depremzede çocuklar için görevde
YEREL HABERLER Şehit öğretmen adına yapılan gezici okul, depremzede ...
Elazığlı öğrenciler, ağır hasarlı okullarının yıkımını üzüntüyle izledi
YEREL HABERLER Elazığlı öğrenciler, ağır hasarlı okullarının ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X