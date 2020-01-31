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'Hastaneden çıkınca kalacak yerimiz yok'

DHA

ELAZIĞ´da, geçen hafta cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden yaralı kurtulanların hastanelerdeki tedavileri sürüyor. Fırat Üniversitesi Hastanesi´nde yatan Ahmet Ünal (47) iki kızı ve eşi, Elmas Demir (73) ise kızı, 1 ve 2 yaşındaki iki torunuyla birlikte hastanede kalıyor. Taburcu edildiklerinde gidecek yerleri olmadığını söyleyen bu aileler, yardım bekliyor.

ELAZIĞ´da, geçen hafta cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden yaralı kurtulanların hastanelerdeki tedavileri sürüyor. Fırat Üniversitesi Hastanesi´nde yatan Ahmet Ünal (47) iki kızı ve eşi, Elmas Demir (73) ise kızı, 1 ve 2 yaşındaki iki torunuyla birlikte hastanede kalıyor. Taburcu edildiklerinde gidecek yerleri olmadığını söyleyen bu aileler, yardım bekliyor.
Elazığ´da Sivrice merkezli meydana gelen depremin yarattığı yıkımın yaraları sarılmaya çalışılıyor. Fırat Üniversitesi Hastanesi´nde tedavisi halen devam eden hastalardan Ahmet Ünal, merkeze bağlı Sarılı köyündeki evinde depreme yakalandıklarını anlatarak, "Çocuklarım aşağıya komşuya oturmaya gidecekti. Ben de gidin dedim. Salonda oturmuş televizyon seyrediyordum, çay içiyordum. Sonra yatarken kanepede, üzerime toprak gelmeye başladı. Pencerenin önüne gidene kadar bir cismin gelip omzuma değdiğini hissettim. Sonra toprak duvar üzerine gelmeye başlayınca o panikle ikinci kattan pencereden aşağıya atladım. Köyde zaten hepsi kerpiç ev. Evlerin yüzde sekseni yıkıldı. 8-10 tane koyunum vardı, onlar da öldü. Benim iki bacağımda kırık var bacaklarım alçıda. Tedavim aslında bitti, doktor bey söyledi taburcu edelim seni dedi. Ben de doktora `Kalacak yer ver gideyim, ben bu halde nerede kalacağım?´ dedim. Sağ olsunlar taburcu etmediler. Eşim ve iki kızım da şu an hastanede benimle beraber kalıyor. Evimiz komple yıkıldığı için mağdur durumdayız. Buradan çıksam da şu anda bacaklarımda alçıyla kalabileceğimiz bir yer yok. İnşallah bir an önce bize de kalacak bir yer temin edilir" dedi.
BEBEKLERİYLE BERABER REFAKATÇİLİK YAPIYOR
Deprem sırasında ikinci kattaki evlerinden kaçmaya çalışırken merdivenlerden düşerek kalça kemiğini kıran 73 yaşındaki Elmas Demir´in kızı Dilek Perdeci ise biri 2, diğeri 1 yaşındaki iki bebeğiyle beraber annesine refakat ediyor. Perdeci, "Biz deprem sırasında evdeydik bütün ailemle birlikte. Sarsıntı başlayınca dışarıya çıkmak istemedik, önce bekledik bitmesini. Ama şiddeti artınca, çocuklarım çok küçük olduğu için eşimle birlikte hepimiz dışarıya yöneldik. Annem arkamızda kalmıştı. Bize yetişmeye çalışırken basamaklardan düştü. Can havliyle dışarıya çıktık. İlk başta fark edemedik, sonra annemi hastaneye getirdik, kalça kırığı tespit edildi. Ameliyat edildi. Eşim ve 5 yaşındaki oğlum çadır kentte. Biz şu anda buradayız küçük çocuklarımla. Kalacak yerimiz şu anda yok. Hava çok soğuk olduğu için küçük kızlarımı çadır kente yollayamıyorum onlar da burada hastane odasında benimle kalıyor mecburen. Evimizde hasar var ama hasar tespit çalışmaları daha tamamlanmadı. Ne olacağımızı bilmiyoruz, korkudan eve giremiyoruz. Annemi taburcu ettikleri zaman gidecek bir yerimiz yok" diye konuştu.
İKİ KATI KIRIK BACAKLA SÜRÜNEREK İNDİ
Fırat Üniversitesi Hastanesi´ne ilk getirilen yaralılardan biri olduğunu söyleyen Murat Aslan, Bahçelievler Güneş Apartmanı´nın bitişiğindeki apartmanda yaşadıklarını ve onların da evlerinde ağır hasar olduğunu söyledi. Aslan´ın eşi Selma Aslan, eşini zor kurtardıklarını ifade ederek şunları söyledi:
"Oturuyorduk evde ailemle birlikte. Sarsıntı başlayınca hepimiz dışarıya çıkmaya çalıştık. Eşim de arkamızda kalmıştı. Biz dışarıya çıktık ama o yok. Döndüm geriye ama dış kapı sarsıntıdan sıkışmış, kilitlenmişti. Kapıyı yumruklamaya başladım. Eşim emekleye emekleye arkamızdan gelmeye çalışmış. Kapı birden açıldı ve kızımla beraber hemen çıkardık onu da."
Murat Aslan ise iki katı kırık bacakla sürüne sürüne indiğini anlatarak, "Evde televizyon izliyorduk oturma odasında. Bir anda sarsıntı başladı. Ben önce hareket etmek istemedim geçer diye. Ama eşim, çocuklar falan bir anda kendilerini odadan dışarı attılar. Ben de onların peşinden hemen kalktım ani bir hareketle, odadan koridora geçerken ayağım takıldı ve kaydım. Bacağım kırılmış, tekrar kalkmak istedim ama gücüm yoktu. Koridordan dış kapıyı sürünerek çıktım. Merdivenden inerken müthiş bir sarsıntı vardı. Bina yıkıldı yıkılacak diye düşündüm o an. Dış kapıya ulaştım ama kilitlenmişti. Kapıya vuruyorlardı dışarıdan. Sonra açıldı zorla da olsa. Dışarı çıktım, hastaneye geldik. İki taraftan platin takıldı bacağıma" diye konuştu.

ELAZIĞ

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:08
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