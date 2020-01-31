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Doğu Türkistanlılar, depremzedelere yardıma koştu

İHA

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası ülkenin her yerinden olduğu gibi Doğu Türkistanlılar da yardıma koştu. Depremzedelerin yaşamaya başladığı çadır kente gelen Doğu Türkistanlılar, yöresel yemeklerini hazırlayıp ikram ederken duygusal anlar yaşandı.

Doğu Türkistanlılar, depremzedelere yardıma koştu

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem sonrası ülkenin her yerinden olduğu gibi Doğu Türkistanlılar da yardıma koştu. Depremzedelerin yaşamaya başladığı çadır kente gelen Doğu Türkistanlılar, yöresel yemeklerini hazırlayıp ikram ederken duygusal anlar yaşandı.
Merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde evleri hasar gören aileler başta şehir genelinde belirle noktalara kurulan çadır kentlerde yaşamaya başladı. AFAD ve Kızılay'ın koordinesinde her türlü imkanın sağlandığı depremzedeler için ülkenin her yerinden destek gelmeye devam ediyor. Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanlığı'da Elazığ'a gelerek depremzedelere destek oluyor. Kültürparkta kurulan çadır kentte yöresel yemekler yapan Doğu Türkistanlılar ile depremzedeler zaman zaman duygusal anlarda yaşıyor.
Doğu Türkistan olarak Çinin zulmü altında olduklarını ifade eden Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyyit Seyit Tümtürk, “Fakat biz burada depremzede kardeşlerimize yardım etmeliyiz. Oradaki zulüm altındaki kardeşlerimize yardım edemiyoruz. Giriş çıkış yasak. Doğu Türkistan ile telefonla bile konuşmak yasak. Elazığ’da meydana gelen depremde bir çağrıda bulunduk. 35 milyon Türkistanlı adına Türkiye deki Türkistanlıları Elazığlı kardeşlerimiz bizim din kardeşimiz. Soydaşımız bizim kardeşlerimizdir. Bugün Türkiye’nin başına bir musibet gelmiştir. Bizde bu afette en üst derece maddi manevi fiziki dayanışmak bizim vicdani ve milli borcumuzdur. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizde bizlere destek oldular. Bizde burada depremin ikinci gününden itibaren Elazığlı kardeşlerimiz ile birlikteyiz. Doğu Türkistan'ın farklı yemek türlerini burada depremden etkilenen kardeşlerimize ikram ediyoruz. Burada Türkiye Cumhuriyeti her şeyi ile olaya hakimler. Elazığlı kardeşlerimizin bu acı gününde acılarını paylaşarak acılarını azaltmak ve onların yaralarına karınca misali merhem olmak için buradayız. Kürt’ü, Türkü, Laz’ı, Çerkez’i, Gürcüsü, Süryanisi, herkes burada bir dayanışma içerisinde millet ile iç içe ve kucak kucağa olduğunu gördük. Allah bu birliğimizi bozmasın. Bu birliktelik Doğu Türkistan’ın bağımsızlığına da vesile olsun” dedi.

“Biz gelemedik siz geldiniz”
Doğu Türkistan’a kendilerinin gidemediğini belirten vatandaşlar ise,"En acı günümüzde bizi yalnız bırakmadılar. Biz gelemedik siz geldiniz. Yaşasın Doğu Türkistan yaşasın orada zulüm görenler. Türk milleti daima yaşasın. Hepimiz biriz ve kardeşiz. Yemek ikram ettiler bize gerçekten çok güzel. Doğu Türkistan da gelen kardeşlerimizin bu hareketi bizleri duygulandırdı"diye konuştu.

“Benim gözlerimden bu kardeşliği gördüğüm için yaş geliyor”
Ağlamak istediğini dile getiren Mehmet Mestoğlu ise “Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin burada olması çok büyük onurdur. Güçlünün yanında yer almak her zaman kolaydır. Fakat zayıfın yanında yer almak çok zordur. Allah’ın adaleti kulun adaleti gibi değildir. Kendileri zor durumdayken burada bizlere yardım ediyorlar. Doğu Türkistan dünyanın bir ucu Elazığ bir ucu ama içindeki inanç sevgiyi burada Elazığlılar ile paylaşıyor. Allah razı olsun kelimeler yetmez bazen bu duyguyu anlatmaya. Benim gözlerimden bu kardeşliği gördüğüm için yaş geliyor” ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:59
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  • İKİNDİ 15:25
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