Elazığ´da kar yağışı etkili oldu

- ELAZIĞ´da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

24 Ocak´ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki hava durumu da, depremzedeler tarafından merak ediliyordu. Bu sabah başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde ve Harput mahallesinde etkili oldu. Yağan kar yağışı ile AFAD tarafından depremzedeler için oluşturulan çadır alanları beyaza büründü.



ELAZIĞ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:49

YATSI 19:08

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