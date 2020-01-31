Bakan Soylu:" Hasarsız ve az hasarsızlara telefon açarak evlerinize girebilirsiniz diyeceğiz" Bakan Soylu,“Elazığ'da 15 bin binanın hasar tespiti tamamlandı"

Elazığ merkezde toplamda 15 bin hasarlı binanın incelemesinin tamamlandığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,hasarsız ve az hasarlı evleri olanlara telefon açmak suretiyle evinize girebilirsiniz diyeceklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür Park’ta kurulan çadır kenti ziyaret ederek Vali Çetin Oktay Kaldırım’dan son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Burada depremzedeleri çadırlarında ziyaret eden Bakan Soylu, vatandaşların sorun ve taleplerini de not aldı. Daha sonra bölgede çalışmaları yürüten Afet Koordinasyon Merkezi, UMKE ve sağlık personeli ile bir araya gelen Soylu, çalışmalar konusunda bilgi aldı.

Hasar tespitlerinin devam ettiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:" Takdir edersiniz ki bunun alt yapısını hazırlamak istiyoruz. Bin tane de Kilisten konteyner getiriyoruz. 2 katlı konteynerler. Onu da kolordunun olduğu yere kuracağız. Birini Elazığspor tesislerine kuruyoruz. Orada da yarın itibariyle alt yapısını başlatacağız. Birde Sivrice'de de alt yapısını hazırlıyoruz. Orayı 50 santime yakın yükseltmemiz lazım. Arkadaşlar yükseltme işine dün akşam itibariyle başladı. Zannediyorum 1314 gün içinde alt yapısını tamamlayıp konteynerleri yetiştireceğiz. Konteynerin özellikleri şu. İçinde lavoba, mutfak, tuvalet var. Onların da giderlerinin de bir yere verilmesi lazım. Orada bir yaşam olacak, bir de sosyal tesis alanları olacak. Onun için tüm alt yapıyı hazırlayacağız, vatandaşlarımız evlerine geçene kadar yerleşim yeri hazırlama gayreti içindeyiz. Zannediyorum 15 gün içerisinde konteynerler hizmete geçecektir. Yetmezse yine getireceğiz. Bir konteyner eksiğimiz yok"diye konuştu.





"Hasarsız ve az hasarlılara siz evinize girebilirsiniz diyeceğiz"

Soylu, “ Hasarsız ve az hasarsızlara telefon açarak evlerinize girebilirsiniz diyeceğiz. Yani hem telefon açacağız hem valiliğimizin internet sitesinde yayınlayacağız hem de muhtarlıklarımıza göndereceğiz. Yani hasarsız ve az hasarlılara siz evinize girebilirsiniz diyeceğiz. Ondan sonra da az hasarlılarla ilgili de yapmamız gerek sorumluluklarımızı da yerine getireceğiz. Ağır ve orta hasarlıya biliyorsunuz girmek doğru değil. Gece yarılarına kadar vatandaşlarımızın sorularına cevap vermek için çalışmalarımızı yapıyoruz.



"15 binanın hasar tespiti tamamlandı"

Hasarlı 33 bin bina olduğunu aktaran Soylu, “Dün gece 02:00 itibariyle söylüyorum 15 binanın hasar tespiti tamamlandı. Elazığ merkez için de 15 bin bina kaldı. En fazla 3 gün içerisinde hepsi bitecek”şeklinde konuştu.

10 Şubat'ta açılması planlanan eğitim öğretim dönemi ile ilgili de konuşan Soylu:" Okullarla ilgili bütün çalışmalar tamamlandı. Akıllı tahtalarına kadar nakledildi. Cumhurbaşkanımızı talimatı olmuştu bağışçı iş insanlarından destek istedik onlar da okul yapma konusunda taahhütte bulundu yer teslimleri yakında yapılacak, bir yıl içinde okulların tamamı da bitmiş olacak. Elazığ'da 200'ün üzerinde okul var. Toplam 10 okulda hasar söz konusu geri kalan okulların tamamı sağlam. Son 1213 yılda yıkılıp yapılan tüm okullar deprem güçlendirmeye deprem yönetmeliğine uygun yapılmıştır. Diğer kamu binalarından da hasar olan çok az var. O da geçmiş yıllarda yapılıp yenilenmemiş olan kamu binaları"diyerek sözlerini tamamladı.

ELAZIĞ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:59

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