Bakan Dönmez: “Hasarlı binaların Ocak ayına ait faturalarını 90 gün süre ile erteledik"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatura düzenlemeleri Elazığ ve Malatya'da 2 hafta ertelenmiş oldu. Yıkılan hasarlı binalarla ilgili olarak da Ocak ayındaki faturaları 90 gün süre ile ertelemiş olduk. Daha önceden başka bir nedenden elektrik veya gazı kesik olanlarda yine başvurmaları halde bundan yararlanacak, doğal gaz ve elektrik akışı tekrar sağlanacak"dedi.

Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle kente gelip Kültür Park’ta çadır kentte bulunan depremzedeleri ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu.

24 Ocak saat 20.55'ten sonra meydana gelen depremden sonra devletin tüm kurum kuruluşlarıyla süratle olay yerine intikal ettiğini belirten Bakan Dönmez, "41 tane canımız gitti onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var onlara da şifalar diliyorum. Şu an devletin tüm kurumları bu bölgede. Hayatı normalleştirmek adına ne yapılması gerekiyorsa onları yapıyorlar. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Geldiğimizde çevre ve şehircilik bakanımızla birlikte yapılan hazırlıkları gözden geçirdik. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 3 bakanımız olay anından bu yana bölgede bu hizmetlerin koordinasyonunda görev alarak çalıştılar" diye konuştu.



30 ton kömür sevkine başlandı

Deprem anıya birlikte enerji hizmetlerinin elektrik ve doğal gazın güvenli bir şekilde yapılması için gereken müdahalelerin gerçekleştirildiğini belirten Bakan Dönmez, "Şu an itibariyle AFAD’ın güvenlik gerekçesiyle buralarda elektrik ve doğal gaz kullanılması mahsurlu değil dediği hiçbir yerde elektriklerimiz kesik değil. Tüm köylerimiz de dahil elektriğimiz var. Doğal gaz kullanan aboneler açısından da yine şehir merkezlerinde herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu bölgede bizim ağırlıklı olarak hidrolik yapılarımızda vardı, hamd olsun oralarda da herhangi bir sorun yok. Oradaki bazı tesis ve lojmanlarda hasar söz konusu ama onları da en kısa süre içerisinde telafi edeceğiz. İçişleri Bakanımız Süleyman bey beni seyahate çıkmadan önce aradı 30 bin ton kömüre ihtiyacı olduğunu söyledi. Türkiye Kömür İşletmeleri sür'atle kömür sevkine başladı. Valiliklerimiz de hem Elazığ'da hem de Malatya'da ihtiyaç sahiplerine süratle bu dağıtımı başlattılar” ifadelerini kullandı.



“Faturalar ertelendi”

Elektrik ve doğal gaz abonelikleri ile alakalı bu bölgede hizmet veren doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketi tahakkuk sürelerini 2 hafta ertelendiğini dile getiren Dönmez, "Fatura düzenlemeleri Elazığ ve Malatya'da 2 hafta ertelenmiş oldu. Yıkılan hasarlı binalarla ilgili olarak da Ocak ayındaki faturaları 90 gün süre ile ertelemiş olduk. Her hangi bir gecikme cezası almaksızın onlar yararlanacak. Daha önceden başka bir nedenden elektrik veya gazı kesik olanlarda yine başvurmaları halde bundan yararlanacak, doğal gaz ve elektrik akışı tekrar sağlanacak” diyerek sözlerini tamamladı.

