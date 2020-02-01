Depremzede çocuklar karın tadını çıkardı

Elazığ'da kar yağışı etkisini gösterdi, çadırlarda kalan depremzede çocuklar ise bu anın tadını çıkararak doyasıya eğlendi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Elazığ'da da kar yağışı etkisini gösterdi. 24 Ocak'ta yaşanan 6.8'lik deprem nedeniyle evleri hasarlı olan aileler, kar yağışına kaldıkları çadırkentlerde yakalandı. Aileler çadırlarının önlerini temizlerken, çocuklar ise bu anın tadını çıkardı. Kültür Park'ta kurulan çadırkentte poşet ile kayan ve kardan adam yapan çocuklar, bölgede faaliyet gösteren gönüllüler ile de kartopu oynayarak güzel vakit geçirdi. Kar yağışının hayatlarını zorlaştırmasına rağmen eğlenceli vakit geçiren çocuklar uzun süredir özledikleri karın tadını çıkardıklarını söyledi.

Eğlenceli vakit geçirdikleri dile getiren 11 yaşındaki Muhammed Emirhan Demir, “Öncelikle devletimiz bu yeri verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Depremde yaralananlara şifa diliyor, vefat edenlere de rahmet diliyoruz. Bizim de evlerimiz hasar gördüğü için çadırlarda kalıyoruz. Bugün akşam kar yağdı, çok güzel bir şey oldu. Bizler de çöp poşetlerinin üstüne binerek kayıyoruz” dedi.

Çadır kentteki arkadaşları ile kardan adam yaptıklarını ifade eden Nesrin Tektek, “Çoktandır kar yağmıyordu ama bugün yağdı. Bizler de şuan karın tadını çıkarıyoruz. Bizler de kardan adam yaptık. Eğer sabaha kadar devam ederse biz bir tane daha kardan adam yaparız. Çadır kentteki arkadaşlarımla karın keyfini çıkarıyorum” diye konuştu.

Yağan kar sonrası kardeşleri ile güzel vakit geçirdiklerini belirten çocuklardan Kaan Yeşilçınar ise, “Burada eğleniyoruz. Abiler burada yemek ve eşya veriyor, gidip alıyoruz. Bugün de kar yağmıştı, eğlendik. Genelde kardeşlerimi alıp kar üzerinde kaymaya gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

6 yaşındaki Esma Nur Yeşilçınar da, “Kar yağdı ve kayıyoruz. Biz, kar yağdığına çok sevindik. Çöp poşetleri ile kayıyoruz” şeklinde konuştu.

ELAZIĞ 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:50

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.