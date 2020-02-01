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75 yaşındaki Mehmet dede, evini depremzede aileye ücretsiz verdi

İHA

Elazığ'da yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Türel Şener, geçtiğimiz hafta meydana gelen depremden dolayı evi yıkılan bir vatandaşa evini ücretsiz vererek örnek bir davranış sergiledi.

75 yaşındaki Mehmet dede, evini depremzede aileye ücretsiz verdi

Elazığ’da yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Türel Şener, geçtiğimiz hafta meydana gelen depremden dolayı evi yıkılan bir vatandaşa evini ücretsiz vererek örnek bir davranış sergiledi.
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8’lik depremin ardından kentte bir çok ev hasar gördü. Evleri hasar görenler AFAD ve Kızılay’ın kurduğu çadırkentlere yerleşirken bazı vatandaşlar ise kiralık ev bakmaya başladı. Bazı ev sahiplerinin kiraları yükseltmesi tepki çekerken, örnek davranış 75 yaşındaki Mehmet Türel Şener'den geldi. Aksaray Mahallesi Şehit Ferhat Bulut Sokak'da ikamet eden Şenel, boş olan üst katındaki evi, depremde evi oturulmaz hale gelen Şengül Tekel'e ücretsiz verdi.
Deprem anında Ankara’da olduğunu ifade eden Mehmet Türel Şener, “Şengül bana telefon etti 'amca benim evim yıkıldı' dedi. Bana evi kiraya verir misin bende kızım git bizim evden anahtarı al yukarı çık canınızı kurtarın. O da bana dedi ki kirası ne kadar kirası önemli değil dedim. Çok şükür onlara da bir şey olmamış gelip yerleştiler. Bugünde evlerini taşıyorlar. Evini fazladan kiraya veren vatandaşlara benim söylediğim biraz Allah’tan korkup kuldan utansınlar. Ellerini vicdanlarına koyarak kendilerinin de o durumu düştüklerini düşünsünler ona göre kiraya veriyorlar mı vermiyorlar mı bir baksınlar” dedi.

Evimiz kullanılamaz hale geldi
Şener'i küçüklükten beri amcası olarak gördüğünü dile getiren Şengül Tekel ise “Akşam evde oturuyorduk normal aile gibi meyve falan yedik işe erken gitmem gerektiği için erken yatmam lazımdı. Deprem oldu zaten ikinci deprem daha beter oldu. Evimizde toprak olduğu için iyice kullanılmaz hale getirdi. Ev aradım bulamadım sağ olsun Tünel amca Ankara’daydı kendisiyle irtibata geçtim tutun dediler. Evin boyası tamiratı deyince bugün de işçi tuttum eşyaları taşımak için. Zaten şuan da Elazığ’da ev yok. Elazığ merkez gitmiş evler çatlaya çatlaya ev sahiplerine Allah öyle bir vicdan vermiş ki insanlar ev bulamıyorlar. Buldukları evde patlak. Adam camına ilan asmış kiralık diye ama oradan kurtulan bu evde ölmeyecek mi. Kiralar zaten 2 bin 3 bin TL arasında yazıktır günahtır zaten bir memurun maaşı o kadar Türkiye’de. Mehmet amcaya da çok teşekkür ederim diğer ev sahipleri de bu konuya çok duyarlı olsun. Bugün beni deprem vurdu belki sizi başka gün başka bir şeyle vuracak.Çünkü bu bir doğal afet şuan da Türkiye’de tüm faylar uyanmış. Bu depremler en az 12 ay sürecek kendi evlerinin yıkılmamasının bir garantisi var mı acaba”ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ

01 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:42
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:09
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