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Bakan Kurum: "Deprem Elazığ'ın yapı stokunun yüzde 25-30'unu etkilemiş durumda" "Acil yıkılacak 286 ...

İHA

Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 60 seviyesine geldiğini ve depremin Elazığ'ın yapı stokunun yüzde 2530'unu etkilediğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Acil yıkılacak 286 binamız var, şehrin hemen hemen her yerinde tehlike arz eden yıkılma riski bulunan binaların yıkım sürecini başlattık. Şuan itibariyle 54 tane binanın yıkımı gerçekleştirilmiştir" dedi.

Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 60 seviyesine geldiğini ve depremin Elazığ'ın yapı stokunun yüzde 2530'unu etkilediğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Acil yıkılacak 286 binamız var, şehrin hemen hemen her yerinde tehlike arz eden yıkılma riski bulunan binaların yıkım sürecini başlattık. Şuan itibariyle 54 tane binanın yıkımı gerçekleştirilmiştir" dedi.
Elazığ'ın Maden ilçesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, heyelan riski olan bölgede incelemelerde bulunup, vatandaşlarla görüştü. Daha sonra kaymakamlığa geçen her iki bakan açıklama yaptı.
İçişleri bakanlığının ilan ettiği etkinlik oluru ile her tarafta çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum;" Diğer taraftan enkaz çalışmalarımızı diğer bir durumumuz ise kalıcı konutlarla ilgili çalışmaları süratli bir şekilde devam ediyor. Maden ilçemizde etkililik oluru verdiğimiz bir durumda afete maruz bir bölgesi olan bir ilçemiz 4 bin yıllık tarihi olan kadim bir ilçemiz. Bu ilçede de yaptığımız hasar tespit neticelerinde bir yıkık 17 ağır hasarlı 18 orta hasarlı 2’de acil yıkılacak yapı tespiti yaptık. Elazığ geneline baktığımızda yüzde 60 seviyelerine gelmiş bulunmaktayız. İnşallah dün de ifade ettiğimiz gibi 34 gün içinde büyük bir çoğunluğunu toparlayacağız ve Elazığ’daki tabloyu net bir şekilde görebilmiş olacağız. Gelen verilerimizi haritamıza coğrafi bilgi sistemleri müdürlüğü işaretliyoruz ve mahalle mahalle olması gereken yerlerde yapabiliyorsak, eğer yerinde yapamıyorsak rezerv alandaki dönüşüm alanlarında vatandaşlarımıza kalıcı konutların çalışmasını başlatmış durumdayız. Elazığ için şu an itibari ile 93 yıkık binamız var 266 bağımsız bölümden oluşuyor. 2 bin 42 ağır hasarlı binamız var bu binaların bağımsız bölümü ise yaklaşık 7 bin 703 bunlardan bin 382 orta hasarlı binamız var bunlarda 9 bin 300 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Bir tablo verecek olursak şuan itibari ile bu deprem büyüklüğünü anlatmak adına söylüyorum Elazığ’ımızın yapı stokunun yüzde 25/30’unu etkilemiş durumda bir kısmı orta hasarlı bir kısmını da ağır hasarlı bir kısmını da yıkmak suretiyle etkilemiş durumda" diye konuştu.

"Acil yıkılacak 286 binamız var"
Malatya’da hasar tespitlerinin tamamladığını anımsatan Bakan Kurum, "Hızlı bir şekilde kesin hasar tespitlerine devam ediyoruz. Acil yıkılacak 286 binamız var, şehrin hemen hemen her yerinde tehlike arz eden yıkılma riski bulunan binaların yıkım sürecini başlattık. Şuan itibariyle 54 tane binanın yıkımı gerçekleştirilmiştir. Diğer binalara ilişkin de yıkım süreci hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Yerinde yapacağımız Mustapaşa'daki enkazımızın orada yapacağız bu alanda Mustafapaşa'da 300 konut belirlemiştik ancak tespitlerimiz etrafında da gerçekten Mustafapaşa’nın riskli bir alan olduğunu gösteriyor. Bu alanımız giderek büyüyor yani orada eğer proje sınırları içerisinde girmesi gereken diğer binalar da var ise bu proje alanını büyüteceğiz. Şuan itibari ile 400500 olarak görünüyor. Sürsürü'yü de yerinde yapıyoruz. 200 tane konutumuz orada yürüyor. Sivrice ilçemizde 350 tane merkezde yapıyoruz ve Yemişlikte de 10 bin konutluk rezerv alanımız içerisinde 2 bin konutu başlattık. Etaplar halinde hem sosyal konuta ilişkin hem de genel etkilenen vatandaşlarımızın kalıcı konutları için çalışmayı başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sosyal konut sayısını arttırmak için çalışma yürütüyoruz"
100 bin sosyal konut kapsamında Elazığ’a bin 400 konut yapılacağını daha önce açıkladıklarını anımsatan Kurum, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızda yürüttüğümüz projede Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde buradaki sosyal konutu arttırma konusunda hem Hazine ve Maliye Bakanımıza hem de bizlere talimatları oldu. Bin 400 sosyal konutu arttırmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Karşıyaka Mahallemizde 500 konut çalışmalarını başlattık. Orada da bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Köylerimiz için Elazığ’da bin tane çalışma yürütülmektedir. Rezerv elimizde 400 konut olduğunu söylemiştik. Hak sahibi vatandaşlarımızın bil hassa vefat eden ailelerimize verilmesi noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dün bir tane hak sahibimizin orada evinde misafiri olduk ve evini kendisine teslim etmiş olduk. Vefat eden ailelerimiz öncelikli olmak üzere de bil hassa Sürsürü ve Mustafapaşa Mahallesindeki enkazdan etkilenen vatandaşlarımızın ailelerine bu alanlardaki konutlarımızı veriyor olacağız. Hızlı bir şekilde hasar tespitlerini tamamlayarak yine hızlı bir şekilde konutların inşasını gerçekleştireceğiz ben tüm Elazığ’ımıza ve Malatya’mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

ELAZIĞ

01 Şubat 2020 Cumartesi

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