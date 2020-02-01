Ailelerini enkazın altından kendi imkanlarıyla kurtardılar

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- ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde, Selçuk Ballıca (43) ile ağabeyi Ahmet Ballıca (54), 6.8'lik depremde yıkılan evin enkazının altında kalan annelerini ve 2 kız kardeşlerini kendi imkanları ile kurtardı.

Sivrice ilçesinde, 24 Ocak günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Baskil'de de etkili oldu. İlçeye bağlı 7 haneli Şahaplı köyündeki Ballıca ailesinin oturduğu ev yıkıldı. Bu sırada evde olan Zeynep Ballıca (80) ile kızları Nebahat (49) ve Sebahat, evin enkazının altında kaldı. Bu sırada durumu öğrenen Selçuk Ballıca ağabeyi Ahmet Ballıca ile birlikte ailesini kurtarmak için çalışma başlattı. Depremin olduğu 24 Ocak günü büyük uğraşlarla ağabey ve kardeşi, annelerini ve 2 kız kardeşini enkazın altından çıkardı. Hastane tedaviye alınan anne ve 2 kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



ELAZIĞ 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:59

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