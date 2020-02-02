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2 aylık depremzede bebek ailesiyle anaokuluna yerleşti Elazığ'da 6.8'lik depremde evleri hasar gören ...

İHA

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremde evleri hasar gören Yavuz ailesi, 2 aylık bebekleriyle anaokuluna yerleşti.
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8’lik depremde evleri hasar görenler, AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır kentler ile kapalı spor salonları ve bazı okullarda kalıyor. Ulukent Mahallesi'nde ikamet eden Çiğdem (37) ve Murat Yavuz (40) çifti de depreme çocukları 2 aylık Eslem Mira, Nehir Azra (9), Kevser Nisa (6) ve Hira Nur (5) ile yakalandı. Deprem anında evden çıkamayan anne Çiğdem Yavuz, 2 aylık bebeğini kucağına alarak oturduğu 4. katı o anki panikle birinci kat zannedip balkona çıkıp atlamayı düşündü. Balkon kapısını açtıktan sonra durumu fark eden anne Yavuz, daha sonra içeri girerek çocuklarına sarılıp depremin bitmesini bekledi. Aile, depremden sonra hemen hasar gören evlerini terk etti. Biri 2 aylık 4 çocukları ile Fethi Sekin Anaokulu'na yerleşen aile, kalıcı bir yer temin edilene kadar burada yaşamlarını sürdürüyor.
Yaşadıklarını İHA'ya anlatan baba Murat Yavuz, “Allah kimsenin başına vermesin. Çocukların ve kalabalık bir aile olduğun zaman hepsini o evden çıkartmayı düşünüyorsun. Her şekilde bir zorluğu var. Yani çocuklardan başka bir şey düşünemiyoruz. Bu hayatta anne baba olmak kolay değil. Çocukların bir anda can güvenliğini alma peşindesiniz, artık kendi canınızı düşünmüyorsunuz. Dediğim gibi Allah kimsenin başına vermesin böyle bir olayı. Şuan rahmetli şehidimiz Fethi Sekin'in ismi bulunan anaokulundayız, çocuğumuz da bu okula geliyor. Allah razı olsun hocamız ve müdürlerimiz tarafından okulun kapısı açıldı. Devletimiz imkanlarını seferber etti. Buraya yardımlarını esirgemediler, deprem olayından 2 saat geçmeden tüm Afet Koordinasyon Merkezleri alarma geçti ve ülke genelinde tüm yardımlar Elazığımıza iletildi. Halen daha yardımlar geliyor. Devletimize de, milletimize de teşekkür ediyoruz” dedi.

Çocuklarıyla az kalsın balkondan atlayacaktı
O an yaşadıklarını tarif edemeyeceğini aktaran anne Çiğdem Yavuz ise, “En küçük kızım uyuyordu, diğer kızlarım da kanepedeydi. Ben o an kanepedeki çocuklarıma yetişemedim. Küçük çocuğumu kucağıma aldım, diğer çocuklarım da ayaklarıma yapışarak bacaklarıma sarıldı. Ben o esnada 4’ncü kat evimiz, ben ne yapacağımı bilemedim. İnanın ki çok kötü bir şey, Rabbim bir daha yaşatmasın. 1’nci katta oturuyorum sandım, balkon kapısını açtım, neredeyse kendimi kapıdan aşağı atıyordum. Deprem anında evden çıkamadık. Depremin hepsini yaşadım bitti, hepsini gördük. O an artık çocuklarıma 'Korkmayın, kapatın gözlerinizi. Ev üstümüze yıkılacak, kapatın gözlerinizi, çocuklarım hiçbir şey görmesin' diye bağırdım. Ben 4’ncü katta balkon kapısını açtım. Balkondan neredeyse aşağı atlayacaktık, kendimi birinci katta sanıyordum o an" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar okulda o anı hiç bilmiyorlar"
2 aylık bebekleriyle anaokuluna yerleştiklerini dile getiren anne Yavuz, “1 gece camide kaldık, sonra kızımın okulunun açık olduğunu gördük, direkt okula geçtik. Okulumuz sıcak, zaten yememizi içmemizi, çocuğumun bezlerini veriyorlar. Çocuklarımın burada depremi unutmasını istiyorum. 1 haftadır evimize dönemedik, halen okullarda kalıyoruz. Allah devletimizden de, okulumuzdan da razı olsun. Burada bizlere ve çocuklarımıza her türlü destek sağlandı. Çocuklar o anı burada hiç bilmiyorlar” dedi.
Depremin olduğu gece 1 buçuk saat sonra okulun kapısını açtıklarını belirten Okul Müdürü Yusuf Çetinel ise, “Depremin olduğu ilk günden itibaren vatandaşa hizmet olsun diye sürekli buradayız. Burada günlük 100150 kişi kalıyor. Artçı sarsıntıların arttığı dönemlerde kişi sayımız 250300’ü buluyor. Vatandaşlarımızın zor günlerinde yanında olduğumuz için kendimizi çok mutlu hissediyoruz. İnşallah böyle bir depremi daha da yaşamayız. İçeride yaklaşık olarak 4550 tane çocuğumuz var. Yaş grubu olarak 1516’lara kadar çıkabiliyoruz. En küçük misafirimiz 2 aylık, aslında burada küçük büyük herkesin stres atmasında en büyük etken de 2 aylık bebeğimiz. 2 aylık bebeğimiz de var, 80 yaşında ninelerimiz ve dedelerimiz de var. Hepsine gerekeni yapmayı çalışıyoruz" diye konuştu.

ELAZIĞ

02 Şubat 2020 Pazar

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