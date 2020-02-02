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4 yaşındaki Hira Nur depremde sobayla devrilen sıcak su ile yandı Elazığ'da deprem sırasında ...

İHA

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde minik Hira Nur'un üzerine sobadaki sıcak su döküldü. Vücudunda 3 derece yanıklar ve ayaklarında his kaybı oluşan küçük Hira Nur'un ailesi, doğal bir afet nedeniyle bu olayın başlarına geldiğini belirterek, çocuklarına sahip çıkılmasını istedi.
Mollakendi beldesine bağlı Güntaşı köyünde ikamet eden Barış ve Elif Bulut çifti, 2 çocuğuyla 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depreme evlerinde yakalandı. Deprem sırasında sobanın devrilmesi üzerine üstünde bulunan sıcak su 4 yaşındaki Hira Nur ile kardeşi 2 yaşındaki Ömer'in üzerine döküldü. Kardeşlerden Hira Nur'da 3'üncü derece, Ömer'de ise hafif yanık oluştu. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Ömer ilk müdahalesinin ardından taburcu edildi. Ayaklarında his kaybı bulunan ve bir ameliyat geçiren Hira Nur'un ise tedavisi Fırat Üniversitesi Hastanesinde sürüyor. Ailesi çocuklarına sahip çıkılmasını isterken, deprem olduğunu ve sobanın üzerindeki sıcak suyun üzerine döküldüğünü anlatan Hira Nur ise hediye edilen oyuncaklarla hastanede oyun oynadığını söyledi.
Deprem esnasında sobanın devrilerek çocuklarının üzerine sıcak su döküldüğünü aktaran anne Elif Bulut, “Hem kızımın hem de oğlumun iki ayağı birden yandı. Kızımın vücudunda şuanda 3'üncü derecede yanıklar mevcut. Tek sağlam olan kısım sol üst kapak ve üstüdür. Onun dışında diğer her yeri yanık" dedi.
2 gün sonra pansuman için tekrar getirilmesi gerektiği belirtilerek eve gönderilen Hira Nur'un acıları nedeniyle evde duramaması üzerine bu kez Fırat Üniversitesi Hastanesi aciline gittiklerini aktaran anne Bulut, geç kalındığı, erken müdahale olmadığı için yanığın doku tarafına doğru ilerlediğinin kendilerine söylendiğini aktardı.

"Düzelmediği taktirde ikinci ameliyat olabilir"
İlk yandığı anda 1 veya 2 derece olan yanıkların şuan 3'üncü dereceye dönüştüğünü söyleyen Bulut, "Başta uyuşturma işlemi yapıldığı için ilerlemiş durumdadır. 2 gün önce ameliyat oldu ve doku temizlemesi yapıldı. Ayaklarında his kaybı olacak şekilde ileride bir durumda. İyileşebileceği söylendi fakat 'büyük izler kalacak' dendi. Yanık ünitesinde şuanda tedavi görüyoruz. Bundan sonra fizik tedaviye geçilecek. Yürümeye tekrar alışması lazım. Ayak parmakları geri çekmeye başlıyor. Bir haftadır burada tedavi görüyoruz. Düzelmediği taktirde ikinci ameliyat olabilir. Çocuğum doğal bir afette yandı. Sadece isteğim evladıma sahip çıkılsın” ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ

02 Şubat 2020 Pazar

  • İMSAK 05:58
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  • İKİNDİ 15:27
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