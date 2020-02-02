Jandarmanın kadın personellerinden depremzede çocuklara anne şefkati

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında jandarmanın kadın personelleri çocuklarla yakından ilgilenip anne şefkati gösteriyor.

24 Ocak akşamı yaşanan deprem sonrasında tüm kurumlar depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler de depremzedelerin acısına ortak oluyor. Jandarmanın kadın personelleri özellikle çocuklarla yakından ilgileniyor. Her gün çocukları çadırlarda ziyaret ederek etkinlikler yapan jandarmanın kadın personelleri, bugün ise onlarla kahvaltıda bir araya geldi. Çocuklara anne şefkati ile yaklaşan jandarma personeli, onlara kendi elleriyle kahvaltı yaptırdı, balon şişirip oyunlar oynadı.

ELAZIĞ 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:52

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.