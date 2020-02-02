Elazığ’da depremde hasar gören binalar yıkılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Elazığ’da depremde hasar gören binalar yıkılıyor

İHA

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören yaklaşık 50 yıllık 4 bloklu küme evleri sitesinin yıkımı kontrollü olarak yapıldı. Yıkım çalışmaları sırasında mahalle sakinleri duygusal anlar yaşadı.

Elazığ’da depremde hasar gören binalar yıkılıyor

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören yaklaşık 50 yıllık 4 bloklu küme evleri sitesinin yıkımı kontrollü olarak yapıldı. Yıkım çalışmaları sırasında mahalle sakinleri duygusal anlar yaşadı.
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Abdullah Paşa Mahallesi'nde de 4 bloklu yaklaşık 50 yıllık Gürsan Küme Evleri Sitesi'ndeki 5 katlı binaların yıkımı da kontrollü olarak yapıldı. Yıkım sırasında mahalle sakinleri duygusal anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar evlerin yıkımını cep telefonuyla kayıt altına alırken, ekiplerin yıkım çalışmaları drone ile havadan da görüntülendi.
Binanın yıkımı esnasında hüzünlü anlar yaşadığını belirten Ramazan Turan, ”Şuanda mahallemizin ilk çok katlı binalarının yıkılışını izliyoruz. Tabii hüzün var. Burada yaşayan arkadaşlarımız vardı. Onlar geliyor aklımıza. Bende hemen karşı binada oturuyorum. Buranın yerlisi olduğum için buranın geçmişini gayet iyi biliyorum“ dedi.

ELAZIĞ

02 Şubat 2020 Pazar

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:22
  • ÖĞLE 12:42
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmanın kadın personellerinden depremzede çocuklara anne şefkati
YEREL HABERLER Jandarmanın kadın personellerinden depremzede ...
Elazığ'da, Psikososyal Destek Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da, Psikososyal Destek Merkezi açıldı
Milletvekili Erol,"Afete bölgesi ilan edilmesinin ek düzenlemeler olmadan bir anlamı yok"
YEREL HABERLER Milletvekili Erol,"Afete bölgesi ilan edilmesinin ek ...
Elazığ'da depremde hasar gören bina çöktü
YEREL HABERLER Elazığ'da depremde hasar gören bina çöktü
Elazığ Valiliği, hasarsız ve az hasarlı yapıları açıkladı
YEREL HABERLER Elazığ Valiliği, hasarsız ve az hasarlı yapıları ...
Deprem nedeniyle bilgilendirici afişler asıldı
YEREL HABERLER Deprem nedeniyle bilgilendirici afişler asıldı
Komandolar eksi 10 derece 5 dakikanın altında çadır kuruyor
YEREL HABERLER Komandolar eksi 10 derece 5 dakikanın altında çadır ...
Üniversite öğrencileri, eşyalarını duygulandıran bir notla gönderdi
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri, eşyalarını duygulandıran bir ...
Polisler, depremzede çocuklar için görevde Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem sonrasında çadırlarla yaşayan ailelerin çocuklarıyla kentteki kadın ve erkek polisler yakından ilgilenip, sosyal destek sağlıyor
YEREL HABERLER Polisler, depremzede çocuklar için görevde Elazığ’da ...
4 yaşındaki Hira Nur depremde sobayla devrilen sıcak su ile yandı Elazığ'da deprem sırasında devrilen sobanın üzerinden dökülen sıcak su ile vücudunun büyük bir bölümü yanan ve ayaklarında his kaybı oluşan Hira Nur'un tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER 4 yaşındaki Hira Nur depremde sobayla devrilen sıcak ...
2 aylık depremzede bebek ailesiyle anaokuluna yerleşti Elazığ'da 6.8'lik depremde evleri hasar gören Yavuz ailesi, biri 2 aylık 4 çocuğu ile anaokuluna yerleşti Anne Çiğdem Yavuz, deprem sırasında 4. kattaki evlerini 1'inci katta zannedip balkon kapısını açıp çocuklarıyla atlayıp kurtulmayı düşündüğünü söyledi
YEREL HABERLER 2 aylık depremzede bebek ailesiyle anaokuluna ...
Elazığ’da depremzede çocuklara moral etkinliği
YEREL HABERLER Elazığ’da depremzede çocuklara moral etkinliği
Depremzedeler için bin kapasiteli konteyner kent kuruluyor
YEREL HABERLER Depremzedeler için bin kapasiteli konteyner kent ...
Ailelerini enkazın altından kendi imkanlarıyla kurtardılar
YEREL HABERLER Ailelerini enkazın altından kendi imkanlarıyla ...
Soylu ve Kurum, deprem bölgesini helikopterden inceledi
YEREL HABERLER Soylu ve Kurum, deprem bölgesini helikopterden ...
Elazığ'da konteyner kent çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ'da konteyner kent çalışmaları sürüyor
Bakan Kurum: "Deprem Elazığ'ın yapı stokunun yüzde 25-30'unu etkilemiş durumda" "Acil yıkılacak 286 binamız var" "Şuan itibariyle 54 tane binanın yıkımı gerçekleştirilmiştir"
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "Deprem Elazığ'ın yapı stokunun yüzde ...
Bakan Soylu: Bizim kanunlarda 'afet bölgesi' diye bir kanun yok
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Bizim kanunlarda 'afet bölgesi' diye bir ...
Bakan Soylu:"Kanunumuzda afet bölgesi diye bir kanun yok" "Kanunda böyle bir şey yokken böyle bir talep yokken afet bölgesi ilan edilsin demek biraz siyasi yaklaşımdır" "Toplam 117 milyonluk bir bağış söz konusu"
YEREL HABERLER Bakan Soylu:"Kanunumuzda afet bölgesi diye bir kanun ...
75 yaşındaki Mehmet dede, evini depremzede aileye ücretsiz verdi
YEREL HABERLER 75 yaşındaki Mehmet dede, evini depremzede aileye ...
Kılıçdaroğlu: "Elazığ afet bölgesi ilan edilsin, buna ihtiyacı var” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Dün gece yaşanılan 2 depremi ben de yaşadım. Benzer bir olayı Van’da da yaşamıştım"
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: "Elazığ afet bölgesi ilan edilsin, buna ...
Gönüllüler, deprem bölgesinde destek veriyor
YEREL HABERLER Gönüllüler, deprem bölgesinde destek veriyor
Kılıçdaroğlu: Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerek
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi ...
Depremin vurduğu Elazığ'da 2 bin polis 7/24 görevde
YEREL HABERLER Depremin vurduğu Elazığ'da 2 bin polis 7/24 görevde

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X