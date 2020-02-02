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Bakan Kurum: “Depremde ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200”

İHA

Elazığ'da incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "323 acil yıkılacak binamız var. Acil yıkılacak binalarda, ki bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık bin 200 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Yani yıkık acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200, bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık 10 bin 900'e ulaşmış durumdadır" dedi.

Bakan Kurum: “Depremde ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200”

Elazığ'da incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "323 acil yıkılacak binamız var. Acil yıkılacak binalarda, ki bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık bin 200 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Yani yıkık acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200, bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık 10 bin 900'e ulaşmış durumdadır" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi Elazığ'da Yıldızbağları ve Çatalçeşme mahalleleri ile konut yapılması planlanan Ataşehir Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Kurum, “Depremzede vatandaşlarımız için yapılması gereken yardım, gıda, barınma ihtiyaçlarına yönelik de tüm ekiplerimiz seferberlik içinde çalışmaktadırlar ve acil diyeceğimiz ihtiyaçlarımızı büyük bir çoğunlukla mahallelerimizde giderdik. Artık bundan sonraki süreçte kalıcı ihtiyaçları giderecek hem kalıcı konutlarımızın yapımı hem kalıcı konutlar yapılana kadar konteyner kentlerimizin yapımı süreci süratli bir şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla hasar tespit çalışmalarında Elazığ ilimizde yüzde 60 seviyesine gelmiş bulunmaktayız. Bu çerçevede hızlı bir şekilde dünde söylediğimi gibi 3 gün içerisinde Elazığ’ın yüzde 90’ını görmüş, tespiti ve neticeyi almış olacağız. Şuanki yapmış olduğumuz tespitlerde hemen hemen binalarımızın yüzde 25'ine yakınının orta ve ağır hasarlı olduğunu, bilhassa eski yapılmış güvenlik hizmetini tam anlamı ile almamış yapılarda bunu yoğun bir şekilde görmekteyiz. Aldığımız tespit raporları neticesinde de sahaya girerek belediye başkanımızla, valimiz, milletvekillerimizle birlikte sahada yerinde yapabiliyorsak yerinde, yapamıyorsak rezerv alanlarda projelerimizi de başlatmış durumdayız. Bugün itibarıyla değerli arkadaşlar Elazığ ilimizde 93 yıkık binamız mevcut, 2 bin 785 ağır hasarlı binamız mevcut. 9 bin 410 bağımsız bölüme geliyor. Yine bin 675 orta hasarlı binamız var. Burada da yaklaşık 12 bin bağımsız bölüm oluşmaktadır. 323 de acil yıkılacak binamız var. Acil yıkılacak binalarda, ki bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık bin 200 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Yani yıkık acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200, bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık 10 bin 900'e ulaşmış durumdadır. Bu çerçevede şehrimizin daha önce de ifade ettiğimiz gibi Yemişlik bölgesi bu alanda 10 bin konutluk rezerv alanımız var. Biz mümkün olduğunca vatandaşlarımızı yerine yakın yerde yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede hasar tespit çalışmaları neticesinde bir rezerv alanımızı Yemişlik'te bu şu an bulunduğumuz alanı, diğer rezerv alanımızı Çatalçeşme Mahallemizde bugün yerinde gördük. Çatalçeşme Mahallesi'ndeki yine hazine mülkiyetindeki alanı, diğer rezerv alanı ise Zafran bölgesine hemen Fırat Üniversitemizin arkasında kalan, orası da bölge olarak önemli sağlam bir zemine sahiptir. Zafran bölgesinde belirlemiş durumdayız. Üç bölgede toplamda sosyal konutlarımızla birlikte yaklaşık 10 bine yakın bağımsız bölümün inşasına da hemen başlamış durumdayız” dedi.

"323 acil yıkılacak binamız var"
En kısa zamanda konutların inşasını başlatacaklarını aktaran Bakan Kurum, “Şehrin hemen hemen her noktasında ağır hasarlı yıkılacak, acil yıkılması gereken binalara ilişkin yıkım sürecini biliyorsunuz başlattık. Bu çerçevede de yıkım çalışmalarımız süratli bir şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar 71 binamızın yıkımını gerçekleştirdik, 323 adet acil yıkılacak binamız var. Dediğim gibi 203040 binayı gece 12'ye kadar yıkmak suretiyle hızlı bir şekilde bu süreci yürütüyoruz. Mustafa Paşa Mahallesi biliyorsunuz yıkık binamızın 2 tanesinin olduğu alan. Bu alanda da bütün sokakları tek tek bizzat bütün ekiplerimizle birlikte biz de girmek suretiyle tespitlerimizi yapıyoruz. Bu alanda köklü bir kentsel dönüşüm çalışması yapacağız. Mustafa Paşa Mahallesi'nin bu dönüşüm çalışmasına çok ciddi anlamda ihtiyacı var. Sürsürü'de hem mevcut binada hem de bugün gittiğimiz alanda yine Sürsürü Mahallesi'ne bağlı Anan'da yine kentsel dönüşüm çalışması yapacağız. Abdullahpaşa Mahallesi çok katlı ancak burada da yapıların birçoğunun orta ve ağır hasarlı olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 2 bin bağımsız bölüm var. Buranın da bine yakını orta ve ağır hasarlı. Büyük bir dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede çalışmalarımız yürüyor. Diğer taraftan elimizdeki 400 konuta ilişkin vefat eden ailelerimizin yakınlarından yine enkaz altından yaralı kurtulan vatandaşlarımıza bu konutlardan tahsis ediyoruz. Bir taraftan da vatandaşlarımızın yaralarını sarmak suretiyle evlerini teslim ediyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımız süratli bir şekilde devam etmektedir” diye konuştu.

“10 gün içinde konteyner kentlerimizin teslimini gerçekleştireceğiz”
Konteyner kentlere ilişkin de süratli bir şekilde çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Bakan Kurum, “Konteyner kent çalışmaları süratli bir şekilde devam etmektedir. Altyapı çalışmaları iki bölgede başladı. Sivrice'de yine aynı şekilde başlamış durumdadır. İnşallah 10 gün içinde konteyner kentlerimizin teslimini gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede vatandaşlarımızı ihtiyaç analizi yaparak ihtiyacına göre ve depremdeki hasar durumuna göre de kalıcı konteyner kentlere, geçici barınma ihtiyaçlarını karşılayacakları konteyner kentlere taşıma işlemini süratli bir şekilde yapacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

ELAZIĞ

02 Şubat 2020 Pazar

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