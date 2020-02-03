Elazığspor’da belirsizlik sürüyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta geleceği belirsiz olan ve ligden hakları saklı kalmak kaydıyla affını isteyen Elazığspor, TFF’den gelecek cevabı bekliyor.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor’da tam anlamıyla belirsizlik ortamı hakim. Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından tesisleri zarar gören ve TFF tarafından Tuzlaspor ile Kırşehir Belediyespor maçları ertelenen bordobeyazlı ekip, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak ligden çekilme talebinde bulunmuştu. TFF Yönetim Kurulu’nun vereceği kararı bekleyen Elazığspor'un antrenman yapma olanağı da bulamıyor.
Elazığ ekibi ligde 2 maç eksiği ile 16 puanla 16. sırada yer alıyor.
ELAZIĞ
03 Şubat 2020 Pazartesi
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