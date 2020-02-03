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Depremzede çocuklar ile velilere psikososyal destek

İHA

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde depremzede çocuklara ve velilerine psiko sosyal destek verilmeye devam ediyor.
24 Ocak Cuma günü merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde meydan gelen deprem nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'da psikososyal destek veriliyor. Depremden hemen sonra başlayan desteklerle sürecin en hızlı şekilde atlatılması planlanıyor. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül'de, bugün Yücel İlkokulunda bulunan depremzedelere öğretmenlerle birlikte broşürler dağıtılarak psikososyal destek eğitimlerine katılıp bilgi verdi.
Elazığ’ da meydana gelen depremin Malatya ve Diyarbakır’ın 2 ilçesinin etkilediğini belirten Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, “Deprem sonrası tramvaların giderilmesi sonrasında hem çocuklarımıza yaşanan tramvayı gidermek hemde büyüklerimizin yaşadığı bu sıkıntıyı gidermek amacıyla psiko sosyal ekibimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Biz bakanlık olarak ta bu tür çalışmalara hazırlıydık. 250 yakın rehberlik öğretmenimiz Türkiye genelinde psiko sosyal anlamında ileri seviyede eğitimlerini almıştı. Deprem hadisesinin yaşanması ile birlikte deprem bölgesi ile iletişime geçerek gönüllü öğretmenlerimiz bölgeye intikalini sağlamış olduk. İlk başta çok fazla kalabalığa da gerek yoktu. İşlerin aksamasına neden olabilirdi. 77 civarında uzman öğretmenimiz bu anlamda gönüllü olduğunu ifade etti. 45 öğretmenimiz ile birlikte ilk günden itibaren burada psiko sosyal destek eğitimini vermeye başladık. 200 aşkın okulumuzda velilerimize ve vatandaşlarımıza barınma imkanı yeme içme sunulmuştur. Bunların içerisinde özellikle 36 okulumuz ama toplamda da 70 aşkın okulumuzda düzenli bir şekilde eğitimler verilmek sureti eğitimler verilmektedir. Doğal afet sonrasın da psikolojik sıkıntılar ve her türlü desteği uzmanlarımız verdi” dedi.

“Amacımız bu tramvayı hızlı bir şekilde atlatmak”
Bundan sonraki süreçte eğitim almış öğretmenlerimin sayısını artıracaklarını belirten Gül, “Okullarımızın açılması ile birlikte de bütün öğretmenlerimiz birlikte Elazığ merkezde 300, Malatya,Adıyaman ve Diyarbakır'a da rehberlik öğretmenlerimiz var. Onlarda kendi okullarında öğretmenlere psiko eğitim seminerleri vermesi öğrencilerimiz ve veliler ile oturumlar düzenlemesi bizim bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmamız için yapmış olduğumuz bir planlamadır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak gün gün ne yapılması gerekiyorsa onun planlamasını yapıyoruz. Okulların açılması ile birlikte her gün için ne yapılması gerekiyorsa onun çalışmalarını yapmış durumdayız. Bunu için kimsenin bu anlamda endişe duymasına da gerek yok. Teknik anlamda hangi okullarımızda orta hafif ve ağır hasar tespiti var, onlarında çalışmaları yapıldı. Yardımlar zaten yapılmaktadır. Biz bakanlık olarak her türlü desteği de bu türlü veriyoruz. Amacımız çocuklarımızın ve gençlerimizin bu tramvayı hızlı bir şekilde atlatmak. Burada da çok büyük mesafeler alıyoruz. Öğretmenlerimizin fedakarlığını gece gündüz demeden çalışmalarının ifade ederim. Okul idaresi veliler ve çocuklar ile diyalog kurarak bu süreci yürütüyoruz. Onlarında bize olan desteği olmasa bu çalışmalar yürümez"ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ

03 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 05:57
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