Elazığ’daki tüm spor faaliyetleri 3. kez ertelendi

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Elazığ İl Spor Güvenlik Kurulu, yaşanan deprem sonrası Elazığ’da hafta sonu yapılması gereken müsabakaları erteledi.

Elazığ’da sportif anlamdaki hayat ilerlemiyor. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kentteki tüm sportif faaliyetleri 3. kez ertelendi. Buna göre Elazığ Belediyespor’un TFF 3. Lig 2. Grup’un 22. haftasında Cizrespor ile oynayacağı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Elazığ İl Özel İdare’nin Galatasaray’la oynayacağı ve kentteki amatör maçlar İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı kararla ileri bir tarihe ertelendi.

ELAZIĞ 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:53

YATSI 19:11

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