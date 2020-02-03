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Milletvekili Erol, depremle ilgili önergeyi meclise sundu

İHA

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremle ilgili afet bölgen ilan edilmesi ve meclis araştırmasına açılmasını içeren önergeyi meclise sunduğu bildirildi. Önergenin yarınki oturumda görüşüleceği aktarıldı.

Milletvekili Erol, depremle ilgili önergeyi meclise sundu

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un Elazığ’da yaşanan 6.8’lik depremle ilgili afet bölgen ilan edilmesi ve meclis araştırmasına açılmasını içeren önergeyi meclise sunduğu bildirildi. Önergenin yarınki oturumda görüşüleceği aktarıldı.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na depremle ilgili taleplerini içeren önergeyi verdiklerini söyledi.
Erol verdikleri önergede şu ifadelerin yer aldığını aktardı:
"24 Ocak 2020 Cuma günü saat 20.55’de Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde yaşanan ve çevre illeri etkileyen depremin neden olduğu can ve mal kayıplarına yönelik, vatandaşın mağduriyetinin ve beklentilerinin tespiti ve Elazığ’ın ekonomik, sosyal, kültürel, tarım, mal ve ticari açıdan uğradığı zarar ve ziyanın giderilmesi maksadıyla ilin acilen “afete maruz bölge ” (afet bölgesi) ilan edilerek, afetten doğan mağduriyetlerin yerinde tespiti, bu mağduriyetlerin giderilmesine yönelik kanunda yer almayan gerekçede belirttiğimiz ihtiyaçların ve bunlar dışındaki oluşabilecek ihtiyaçlarında tespitine yönelik gerek duyulan yardımların yapılabilmesi ve geçici kanunların düzenlemesi gerekli çalışmaların yürütülmesi, hayatın olağan akışına kavuşturulması için her türlü önlemlerin alınması amacıyla Anayasanın 98’inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederim." Erol, ayrıca verdikleri önergenin salı günü mecliste görüşüleceğini dile getirdi.
Öteyandan Milletvekili Erol, uygulanmasını istedikleri maddenin içeriğinden örnekler vererek,"Evi yıkılan, ağır hasar gören mülk sahiplerine bedelsiz ev temin edilmesi, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine istihdam sağlanması, depremde engelli kalanlara engelli kadrosundan istihdam sağlanması, hayatını kaybeden her bir kişi için ailelerine 100 bin TL , enkazdan sağ olarak kurtulanlara 50 bin TL nakdi yardım yapılması, tüm kamu personeli ve muhtarlara çalışma ücretlerinin iki katına kadar destek verilmesi, işyerlerindeki maddi zararların karşılanması, SGK primlerinin 2 sene boyunca devlet tarafından karşılanması, depremzedelerin elektrik, su, doğalgaz, ısınma giderlerinin 6 ay süreyle devlet tarafından karşılanması, hayvanı telef olan çiftçiye maddi destek yapılması, zorunlu deprem sigortası şartı aranmaması, deprem nedeniyle toplanamayan vergilerin karşılanması, kiracı olan ticari işletmelere işyeri edindirme yardımı yapılması, bölgedeki esnaf, sanatkarlar, serbest meslek mensupları, sanayici ve ticaret erbaplarına kredi desteği sağlanması, yapılan yardım ve bağışların deprem bölgesi dışında hiçbir yerde kullanılmaması istiyoruz"ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ

03 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 05:57
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  • YATSI 19:11
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