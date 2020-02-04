Elazığ 4.5'lik depremle sallandı

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DEPREMİN vurduğu Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesinde 4.5 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.19'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. deprem Sivrice'nin yanı sıra yakın bölgelerden hissedildi. Depremin hasarlı olan binalarda herhangi bir yıkıma yolaçıp açmadığı konusunda henüz bilgi edinilemedi.



ELAZIĞ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:56

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