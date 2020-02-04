Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 01.19'da merkez üssü Sivrice olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi.
Ardından son yarım saat içinde biri 3.1, 3 ayrı deprem daha meydana gelen
ELAZIĞ
04 Şubat 2020 Salı
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