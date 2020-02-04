Polislerden depremzede çocuklara özel sinema etkinliği

Elazığ polisi, depremden dolayı evleri hasar gören ve aileleriyle bir okulda yaşamaya başlayan çocuklara, sınıfta sinema etkinliği düzenledi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından evleri hasar gören ve aileleriyle Salıbaba Mahallesindeki Kazın Karabekir İlkokulu’na yerleşen çocuklara İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından sinema etkinliği düzenlendi. Okulun bir sınıfını 'Sinema Salonu'na çeviren polis, onlara çeşitli çocuk filmleri izlettirerek bir nebze de olsa depremi unutmalarını sağladı. Çeşitli aktivitelerin de yapıldığı etkinlikte çocuklara, Konyaspor’un gönderdiği atkı, bere ve eldiven hediye etti.

Arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirdiklerini belirten çocuklardan Ahsen Taşçı, “Abilerimiz ve ablalarımızla çizgi film izledik ve bizlere hediye verdiler. Hepsine çok teşekkür ederiz. Film izlettiler. Elazığ’da çok büyük deprem enkaz altında kalan da oldu, hepsine çok geçmiş olsun. Polis ağabeylerimiz de bizim için sinema etkinliği düzenlediler. Hepsine çok teşekkür ederiz” dedi.

Yağmur Aksuoğlu isimli çocuk da, “Arkadaşlarımızla birlikte sinema izlemeye geldik. Polis abi ve ablaların düzenlediği sinema filmini izledik. Onlara, çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

ELAZIĞ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:54

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.