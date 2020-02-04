Elazığ'da spor faaliyetleri durduruldu

ELAZIĞ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından valilik, kentteki tüm sportif faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.

İl Spor Güvenlik Kurulu´nun aldığı karara göre, kentteki tüm sportif faaliyetleri durduruldu. Valilikten yapılan açıklamada, "24 Ocak 2020 günü ilimizde yaşanan deprem nedeni ile ilimizde bulunan bazı spor tesislerinde depremde hasar gören vatandaşların geçici olarak barındırıldığı, yapısal kontrollerinin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından henüz tamamlanmadığı görülmüş olup, bu kapsamda ilimizde oynanacak olan profesyonel, amatör ve tüm spor branşlarındaki müsabakaların çalışmaların tamamlanmasına kadar ileri bir tarihe ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.



ELAZIĞ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:56

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