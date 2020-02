Depremin yaşandığı Elazığ'a destekler devam ediyor

Elazığ’da 6.8 şiddetinde meydana gelen depremin ardından başlatılan yardım kampanyası sürerken, Günaydın Et ve Restorantlar grubununda 800 bin TL'lik destek verdiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Çetin Oktay Kaldırım,AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar ve AFAD temsilcilerini ziyaret eden grubun kurucu ortağı Cüneyt Asan deprem bölgesinde kullanılmak üzere 800 bin lira değerinde bağış yaptı.

Yaşanan büyük felaket için üzüntülerini dile getiren grubun kurucu ortağı Cüneyt Asan “Ülkemizde yaşanan bu acı günlerde hepimiz tek yürek olarak kenetleniyorsak ne mutlu. Ben çaresizlik ve yokluk nedir iyi bilirim. Günaydın Et ve Restorantlar grubu olarak depremin evlerde ve kalplerde oluşturduğu hasarı, kaybı bir nebzede olsa dindirebiliyorsak ne mutlu. Doğduğumuz coğrafyada yardımın söylenmesi ayıptı ancak bu durum özel ve tüm iş insanlarına yol açmak, iyilik zinciri oluşturmak istedik. Ülkemizin bize verdiklerinin farkındayız, bu ülke için yapılan her türlü hizmeti ibadet sayıyoruz, şimdi birlikte yaraları sarma zamanı"dedi.

