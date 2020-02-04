Depremde hasar gören apartmanların demir kapıları çalındı

ELAZIĞ'daki depremde hasar gördükleri için boşaltılan 2 apartmanın demir kapıları çalındı.

Elazığ'ın Rüstempaşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi'nde bitişik halde bulunan biri 5 diğeri 6 katlı 2 binaya, Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı raporu verildi. Bunun üzerine toplam 20 daireli 2 apartmanda yaşayanlar, tahliye edildi. Ancak dün gece yarısı 2 apartmanın demir kapıları kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülerek, çalındı. Hırsızlık olayı sabah saatlerinde mahalle sakinleri tarafından fark edildi. İhbarla gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Apartmanda oturan Ahmet Bayram, "Depremden dolayı binalarımızın hasarlı olduğu söylendi. Bizler de binayı boşaltmak için çalışmalara başladık. Apartmanların dış kapılarının çalındığını öğrendik. Durumu polise bildirdik" dedi.





ELAZIĞ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:56

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