Elazığ'da günlük 65 bin depremzedeye sıcak yemek Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer: "Bugün itibari ile tam 65 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek ikramında bulunduk" "Elazığ’ın her bölgesinde her noktasındayız, sadece beslenme değil, barınmadan da sorumluyuz,gerektiği yerlerden çadır desteği verdik"

Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle, vatandaşların yaralarının sarılması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Türk Kızılay'ı 166 farklı noktada gönüllerin de desteğiyle günlük 65 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından evleri hasar gören vatandaşlar, çadır kentler, vagonlar ve spor salonlarında yaşamlarını sürdürmeye başladı. Deprem anından itibaren sahada tüm kurumların olduğu gibi yardıma koşan Türk Kızılay ekipleri'de yaraların sarılmasında önemli bir etken oluyor. Çadırdan, ısıtıcı ve battaniyeye kadar AFAD ile birlikte her türlü desteği veren Türk Kızılay, 166 noktada da 65 bin kişiye günlük 3 öğün sıcak yemek veriyor.

Depremin olduğu ilk andan itibaren sahada olduklarını aktaran Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, “Bölgedeki tüm ekipler ile beraber deprem olduğu andan itibaren bölgeye intikal ettik. Türk Kızılay’ı Türk Afet planına göre beslenmeden sorumlu ana çözüm ortağıdır. Tabii ki sahada tek değiliz. AFAD koordinasyonu ile beraber bizimle birlikte çalışan birçok STK var. Biz onlarında koordinasyonunu yürütüyoruz beslenme ile alakalı. Şu an da Elazığ’da 166 noktada sıcak yemek ikramlarımız var. İlk günden itibaren yükselen bir sayımız mevcut. İhtiyaç sahiplerin sayısı da artmış durumdadır. Bizde bu ihtiyaca göre kapasitemizi artırıyoruz. Bugün itibari ile tam 65 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek ikramında bulunduk. Yarında bu sayı aynı ya da üzerine çıkacaktır. Deprem olduğu anda itibaren kademe kademe ilerlettik. İlk gün 7 bindi ikinci gün 10 bin üçüncü gün 15 bin günler ilerledikçe sayı yükseliyor, 65 bine çıktı. Bu sayıya ulaşabileceğini tahmin etmedik. Kızılay bu kapasitenin çok üzerine bir kapasiteye sahip. Herhangi bir nüfusun etkilendiği orana göre ekipmanlarımızla alanda oluyoruz. Duruma göre diğer bölgelerden destek çekiyoruz” dedi.



“Elazığ’ın her bölgesi ve her noktasındayız”

Bu bölgedeki deprem riskinden dolayı Kızılayın zamanında büyük bir afet yönetim merkezi deposu konuşlandırdığını anımsatan Özer,."Deprem olduğu andan itibaren Elazığ’daki şubemiz tüm çalışanlarıyla zaten sahadaydı. Depremin olduğu andan itibaren buradaydık. Biz 150 den fazla profesyonel çalışanlarımız ile sahadaydık. Gönüllü olarak 3 binde fazla kişi bulunmaktadır. Elazığ’ın her bölgesinde her noktasındayız. Sadece beslenme değil. Barınmadan da sorumluyuz. Gerektiği yerlerden çadır desteği verdik. Gerektiği yerlerde çadır içerisindeki destekler verdik. Yatak ısıtıcı battaniye gibi gıda desteği verdik. Kapı kapı dolaştık. Kimi zamanda psikososyal destek verdik. Bulunduğumuz Kültür Park’ta mobil çocuk dostu aracımız var” diye konuştu.

