Elazığ'da 2019 model araç alev alev yandı

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Elazığ’da 2019 model bir otomobil, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.



Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Hilalkent Mahallesi 400. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 23 AAV 827 plakalı 2019 model otomobil seyir halindeyken alev aldı. Aracın yandığını fark eden sürücü, otomobili kenara çekip inmeyi başardı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama riski bulunan araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ELAZIĞ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:56

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