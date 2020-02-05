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Hamile eşi ve oğlunu kaybeden baba: "Depremde doğan oğlum, depremde gitti" Elazığ’da meydana gelen ...

İHA

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 6,5 aylık hamile eşi ve 13 yaşındaki oğlu vefat eden baba Meriç Dişli, hastanede yaşama tutundu. Doğmadan anne karnında depremle ölen kızına Afsanur ismini koyacaklarını belirten baba Dişli, ölen oğlunun ise 13 yıl önce yine Sivrice merkezli 5.9'luk deprem nedeniyle erken doğduğunu ve depremle hayatını kaybettiğini anlatması duygulandırdı.

Hamile eşi ve oğlunu kaybeden baba: "Depremde doğan oğlum, depremde gitti" Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 6,5 aylık hamile eşi ve 13 yaşındaki oğlu vefat eden Meriç Dişli’nin o anları anlatması duygulandırdı Baba Meriç Dişli: "22.02.2006 yılında oğlum Miraç, doğdu. Deprem ile gelen bir çocuk, 24 Ocak Elazığ depremiyle gitti" " Benim eşim benim hayatımı kurtardı, 3-4 dakika sonra eşim vefat etti" "Bir kızımız olacaktı, Efsanur olacaktı ismi oda gitti"

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 6,5 aylık hamile eşi ve 13 yaşındaki oğlu vefat eden baba Meriç Dişli, hastanede yaşama tutundu. Doğmadan anne karnında depremle ölen kızına Afsanur ismini koyacaklarını belirten baba Dişli, ölen oğlunun ise 13 yıl önce yine Sivrice merkezli 5.9’luk deprem nedeniyle erken doğduğunu ve depremle hayatını kaybettiğini anlatması duygulandırdı.
24 Ocak Cuma günü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Maden ilçesi Gezin köyü Tılhem Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Mavi Göl Apartmanı çöktü. Enkaz altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti. O apartmanda yaşayan Dişli ailesinden 13 yaşındaki Miraç Dişli’nin cansız bedeni enkazdan çıkarılırken anne Pınar Dişli ve baba Meriç Dişli yaralı olarak kurtarıldı. Hamile olan anne Pınar Dişli, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen doğumuna 2,5 ay kalan bebeğiyle hayatını kaybetti. Enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 43 yaşındaki baba Meriç Dişli’nin ise hastanede tedavisi sürüyor.
Öte yandan depremde hayatını kaybeden Miraç Dişli’nin, erken dünyaya gelmesine neden olan 21 Şubat 2006 tarihinde yaşanan Sivrice ilçesi merkezli 5.9’luk depremde merkez, Maden ve Sivrice ilçelerinde bin 927 konutta ağır, orta ve hafif hasar tespiti yapıldığı öğrenildi.

“Depremle gelen bir çocuk, depremle gitti”
Oğlunun 2006 yılında yaşanan depremin ardından doğduğunu ve 24 Ocak’ta yaşanan depremde hayatını kaybettiğini belirten baba Meriç Dişli, “21.02.2006 yılında eşimin doğumuna 10 gün kalmıştı, Elazığ’da deprem oldu. Eşim strese girdi ve hastaneye gittik. 22.02.2006 yılında oğlum Miraç, doğdu. Deprem ile gelen bir çocuk, 24 Ocak Elazığ depremiyle gitti. Yemeğimizi yedik, oturduk, televizyonumuzu izledik. Sobamızı yaktık ve ailecek oturduk. Deprem oldu, kalktık salona geçtik. Elektrikler kesildi ve bina olduğu gibi üzerimize yıkıldı" dedi.

“Oğlum ve eşim benim hayatımı kurtardı”
Çöken binanın altında eşinin ve oğlunun kendi hayatını kurtardığını belirten Dişli, “Bina yıkıldığında eşim bana sarılmıştı, duvara yaslandı. Eşim benim üzerime düştü, oğlum üzerimize düştü. Onların üzerine kolon düştü. Kolonun üzerine kolon düştü ve üzerimizi kapattı. Onlar benim hayatımı kurtardı. Benim eşim benim hayatımı kurtardı, 34 dakika sonra eşim vefat etti” ifadelerini kullandı.

Doğacak kızının ismi bile belliydi
Eşinin 6,5 aylık hamile olduğunu ve doğacak çocuklarına Efsanur ismini vermeyi planladıklarını belirten Dişli, “Eşim 6,5 aylık hamileydi. Bir kızımız olacaktı, Efsanur olacaktı ismi o da gitti. Nur gibi oldu. Dünya’da en çok bol olan şey hava, yeri geldiği zaman ona bile muhtacız. Kıymetini bilin. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin" şeklinde konuştu.

ELAZIĞ

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:19
  • ÖĞLE 12:42
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:13
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