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Bakan Albayrak: "Elazığ ve Malatya'da yaraları hızlıca saracağız"

İHA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Elazığ ve Malatya'da yaraları hızlıca saracaklarını belirterek, "Elazığ ve Malatya'da Halk Bankamız bu iki ilimizdeki tüm esnaflarımızın hali hazırdaki tüm kredilerini faizsiz bir yıl ödemesiz erteleyecek. Yine bu çerçevede Ziraat Bankamız bu iki ilimizdeki çiftçilerimizin mevcut kredilerini yine bir yıl süreyle faizsiz erteleyecek" dedi.

Bakan Albayrak: "Elazığ ve Malatya'da yaraları hızlıca saracağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Elazığ ve Malatya'da yaraları hızlıca saracaklarını belirterek, "Elazığ ve Malatya'da Halk Bankamız bu iki ilimizdeki tüm esnaflarımızın hali hazırdaki tüm kredilerini faizsiz bir yıl ödemesiz erteleyecek. Yine bu çerçevede Ziraat Bankamız bu iki ilimizdeki çiftçilerimizin mevcut kredilerini yine bir yıl süreyle faizsiz erteleyecek" dedi.
24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8'lik deprem nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Elazığ'a geldi. Valiliğe geçen Bakan Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la birlikte açıklamada bulundu.
Deprem olayı vesilesiyle dünyaya örnek olacak muazzam bir koordinasyonla hızlı ve çok güçlü dayanışma içerisinde dünyaya örnek teşkil edecek bir operasyon gerçekleştirildiğini belirten Bakan Albayrak, "Ben gerçekten dünyaya örnek olacak bu operasyon noktasında her birine çok teşekkür ediyorum. Malumunuz ilk günden itibaren aram kurtarma çalışmaları başta olmak üzere bundan sonraki süreçte tespit çalışmaları başta olmak üzere çok yoğun muammalı bir süreç yürütülüyor. Gerçekten çok kısa sürede ilişkili kurumlarımız AFAD, UMKE ve tüm STK’larımız noktasında ilk günden itibaren çok yoğun bir süreç yürütüldü. Bu sürecin ötesinde Elazığ’da yaşanan ilim alim vesilesiyle Türkiye’nin dört bir tarafından özellikle tarihi bir danışma gösteren tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımıza bu süreçteki dayanışma ve birliktelik açısından teşekkür ediyorum. Tarihi bir sürece tanıklık ettik. Bu vesileyle bir kez daha başta Elazığ ve Malatya’da deprem vesilesiyle vefat eden 41 vatandaşımıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"Elazığ ve Malayta'da yaraları hızlıca saracağız"
Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğuna vurgu yapan Bakan Albayrak, "Özellikle 18 yıllık AK Parti iktidarı yönetiminde çok yoğun değişim gelişim noktasında çok önemli alt yapı üst yapı Türkiye’nin dönüşümüne önemli katkılarda bulunmuş bir iktidar döneminde değişim geçirmiş bir ülkedir Türkiye. Özellikle geçmiş dönemlerde yaşanmış depremler üzerinde afetler üzerindeki güçlü koordinasyon ve ihya adımlarına inşallah ilk günden itibaren başladığımız bu süreçte en hızlı sürede gerek Elazığ’da gerekse Malatya’da yaraları hızlıca saracağız. Bu çerçevede bu iki şehrimizin imar ve ihyası noktasında önemli adımlar atacağız. Tabi bu noktada görev dağılımı açısından ilişkili bakanlarımızın tamamı kendilerine düşen görevler noktasında çok yoğun bir mesai ortaya koyuyorlar. Bu çerçevede bizim bakanlığımız başta olmak üzere ilişkili bakanlıklarımız olmak başta üzere ilk günden itibaren çok önemli adımlar attık. Bizim bakanlığımız özelinde de bugün iş dünyasıyla burada bulunduğumuz çerçevede çok önemli taleplerin sıkıntılar birinci ağızdan dinledik notlarımızı aldık. İlişkili paydaşlar noktasında özellikle Elazığ ve Malatya’nın ekonomi ölçüsünde etkilenen noktalarda esnaflarımız başta olmak üzere çiftçilerimiz, ve iş dünyamız başta olmak üzere birinci ağızdan notları dinledik önemli kısımları not aldık. İlişkili bakanlarımıza bunları inşallah ileteceğiz. Bugün noktasında baktığımızda yarında bakanlar kurulu olacak bizle ilişkili olmayan noktaları da ilişkili bakanlarımıza ileteceğiz" ifadelerini kullandı.


"Krediler faizsiz 1 yıl ertelenecek"
Özellikle bu yıkımın ekonomiye etkisinden dolayı aldıkları talepler noktasında değerlendirmeler yapıp bir dakika kaybetmeden bazı kararlar aldıklarını anımsatan Albayrak, "Bu çerçevede esnafımız notasında Halk Bankamız Elazığ ve Malatya’da ki tüm esnaflarımıza 50 bin TL’ye kadar faizsiz bir finansman imkanı sağlayacak. Hem Elazığ hem de Malatya noktasında bunun yanında yine Halk Bankamız bu iki ilimizdeki tüm esnaflarımızın hali hazırdaki tüm kredilerini faizsiz bir yıl ödemesiz erteleyecek. Bunun ötesinde yine bu çerçevede Ziraat Bankamız bu iki ilimizdeki çiftçilerimizin mevcut kredilerini yine bir yıl süreyle faizsiz erteleyecek. Buna müteakip bankalar birliği başkanımızda bizlerle birlikte geldi. Ekonomiyi etkileyen tüm paydaşlar esnaflarımız var bu noktada çiftçilerimiz var ama ekonomiyi etkileyen diğer paydaş kurumlarında sadece kamu değil özel bankalar noktasında da yaşayacakları sıkıntıları yerinde tespit ederek ve onlarla ilgili yaraya biraz merhem olmak noktasında ilişkili tüm sektördeki firmalarımız bankalar birliğimiz nezdinde bu iki ilimizdeki kurumların kredilerini bir yıl süreyle onlarda erteleyecek. Dolayısıyla genel resme baktığımızda gerek Halk Ziraat Bankamız ve bankalar birliğimiz söylediğimiz adımları detaylarını süreç içerisinde kamuoyuyla noktasında paylaşacak ve inşallah bir nebze olsun Elazığ ekonomisi açısından bu adımları hızlıca atacağız. Diğer not aldığımız hususları bu süreçte yürüteceğiz. Onun yanında bakanlarımızla aşağıda konuştuk. Özellikle Elazığ ekonomisi üzerinde Elazığ OSB altyapısıyla alakalı ciddi bir ihtiyaç var ve gerek istihdam gerekse ekonomi açısından burada yoğun bir çalışma süreci var. Bu konuyu da not aldık. Bununla ilgili inşallah en kısa sürede OSB’nin genişletilmesiyle ilgili bu yıl adımları atacağız. Ona müteakip malumunuz çevre şehircilik bakanımızla uzun süredir finansal model alt yapısını geliştirdiğimiz bir kentsel dönüşüm konut dönüşümü projesi var. Bu çerçevede Elazığ üzerinde bununla ilgili finansal alt yapısıyla ilgili çerçeveyi az çok tamamladık" şeklinde konuştu.

"Finansal dönüşümünü tamamlıyoruz"
Özellikle depremden etkilenen kentsel dönüşüme ihtiyacı olan çok yoğun bir konut stoğunun finansal dönüşümüyle alakalı kısmı da tamamlayacaklarına değinen Albayrak, "1015 bin konuttan bahsediyoruz. Elazığ özelinde özellikle bizim geçtiğimiz yıl anons ettiğimiz Türkiye’de her yıl dar gelirli vatandaşlarımızla alakalı 100 bin ile başladık ki alt yapı geliştikçe daha da arttıracağız. Tüm Türkiye’de rekor düzeyde bir başvuruyla 81 ilimizdeki dönüşüm açısından da önemliydi. Bunun kentsel dönüşüm ve depremden etkilenen ve etkilenmesi muhtemelen olan alanlarda ve şehirlerdeki kısmını genişletecek şekilde finansal altyapısını bir noktaya getirdik. İnşallah burada da bu adımları atacağız. Tabi Elazığ’ın farklı alanlarda da ihtiyacı var. Sulama alanları ve diğer alanlarla ilgili altyapı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Buradaki talepleri alıp not ettik. İnşallah bu yıl depremin etkilerini minimize etmek Elazığlı vatandaşlarımızın yüzünü bir nebze güldürebilme noktasında hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1718 yıldır olduğu gibi bu ülkenin ihyası noktasında sonuna kadar bu ülkeye ve millete hizmetkar olma noktasında elinden geldiğinden fazlasını ortaya koyacak gece gündüz demeden çalışacak" diye konuştu.

ELAZIĞ

05 Şubat 2020 Çarşamba

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