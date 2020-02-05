Bakan Albayrak ve Bakan Kurum, deprem bölgesinde incelemede bulundu

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremden etkilenen Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 24 Ocak günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, beraberindeki Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valisi Çetin Oktay ile Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemede bulundu.

Depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Albayrak ve Bakan Kurum, daha sonra sorunlarını ve taleplerini dinledi. Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından Albayrak ve Kurum, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne giderek, yaralıları ziyaret etti.



ELAZIĞ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:56

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