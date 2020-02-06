Enkazda Kur’an-ı Kerim ve bayrak hassasiyeti Elazığ’da depremde hasar gören binaların yıkımı esnasında enkaz altında kalan Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrakları tek tek toplanıyor

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören binaların kontrollü yıkımı esnasında enkaz altında kalan Kur’anı Kerim ve Türk Bayrakları tek tek toplanıyor .

24 Ocak meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde çöken ve hasar gören binalarının yıkımıyla birlikte enkaz kaldırma çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Enkaz kaldırma sırasında Kur’anı Kerim ve Türk bayrakları yıkım ekipleri tarafından özenle toplanıyor. Ekipler tarafından bina enkazlarından toplanan Kur’anı Kerim ve Türk bayrakları yerden yüksek noktalarda muhafaza ediliyor.

Kur’anı Kerimlerin enkaz altında zarar görmesine içlerinin el vermediklerini belirten iş makinası operatörü Adnan Eşin, “Yıkımlar için ekibimizle beraber Siirt’ten geldim. Burada yıkım yapıyoruz. Çöken evlerin enkazını temizliyoruz. Gördüğünüz gibi Kur’anı Kerim var, bayrak var. Vatandaşların ziynet eşyaları olduğu zaman eşyaları sahiplerine teslim ediyoruz. Çıkan Kur’anı Kerimleri toplayıp en yakın camiye bırakıyoruz. Kur’anı Kerim bizim kutsalımız içimiz el vermiyor, yırtılıp kalmasına” dedi.

ELAZIĞ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:55

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