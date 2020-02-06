16 saat sonra enkazdan çıkarılan ineğin tedavisi sürüyor

Elazığ’da meydana gelen depremde enkazın altından 16 saat sonra kurtarılan inek, Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi ediliyor.

24 Ocakta 6.8’lik depremin ardından kent merkezinde bazı binalar çökmüş, bir çok yapı ise ağır hasar almıştı, köylerde de kerpiç evlerle ahırlar yıkılmıştı. Sivrice’nin Çevrimtaş Köyünde de bir ahırın yıkılması sonucu altında kalan hayvanların bir kısmı telef olurken, 16 saatlik çalışma ile bir inek yaralı olarak kurtarıldı. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine kaldırılan ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan bugüne kadar hayvan hastanesine 7 tane depremden etkilenen hayvan getirilerek tedavi edildiği bildirildi.

Depremde zarar gören hayvanlara da hizmet verdiklerini dile getiren FÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, “Hastanemize enkaz altından çıkarılan veya depremden zarar gören 7 tane hayvan gelmiştir bunların bazıları tedavi edildi bazıları da telef oldu. Şu anda burada 2 tane hayvanımız tedavi görüyor. 16 saat enkaz altında kaldıktan sonra çıkarılıp inek de hastanemize getirildi. Burada tedavisi devam etmektedir. Sığırımızın bel bölgesinde darbe sonucu göçük meydana gelmiş arka tarafında kısmi felç meydana gelmiştir. Günden güne kendini toparlayarak ayağa kalkarak tedavisi bitmiş olarak taburcu edeceğiz. Hayvanımızı hayvan sever arkadaşlarımız getirdi. Zaten ilk müdahalesi Elazığ Veteriner Hekimler Oda Başkanı tarafından yapılmıştı. Daha sonra buraya getirildi burada da tedavisini devam ettiriyoruz" diye konuştu.

ELAZIĞ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:55

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