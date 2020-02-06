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Elazığ'da okulların açılması 17 Şubat'a ertelendi

DHA

ELAZIĞ'da, deprem nedeniyle 10 Şubat'ta başlaması planlanan eğitimöğretim yılının ikinci yarısının, 17 Şubat'a ertelendiği bildirildi. 

ELAZIĞ'da, deprem nedeniyle 10 Şubat'ta başlaması planlanan eğitimöğretim yılının ikinci yarısının, 17 Şubat'a ertelendiği bildirildi. 
Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da eğitimöğretim yılının ikinci yarısının 10 Şubat'ta başlaması kararı alındı. Ancak Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, bugün yaptığı açıklamada, 10 Şubat tarihinden itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 hafta daha ara verildiğini duyurdu.
 

ELAZIĞ

06 Şubat 2020 Perşembe

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